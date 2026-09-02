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১৩ মহিলা, সঙ্গে ৮ পুরুষ! শহরের কেন্দ্রে রেনু লজে চলছিল 'নোংরা ব্যবসা', পুলিসি হানায় পর্দাফাঁস- জালে ২১

Illegal racket: লিশ বাহিনী লজটি ঘিরে ফেলে ভেতরে তল্লাশি চালাতেই এই চক্রটির খোঁজ মেলে।  গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এদিন শহরের ‘রেনু লজ’-এ পুলিশ এক বিশাল অভিযান পরিচালনা করে। 

Reported BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:58 PM IST
১৩ মহিলা, সঙ্গে ৮ পুরুষ! শহরের কেন্দ্রে রেনু লজে চলছিল 'নোংরা ব্যবসা', পুলিসি হানায় পর্দাফাঁস- জালে ২১

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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