১৩ মহিলা, সঙ্গে ৮ পুরুষ! শহরের কেন্দ্রে রেনু লজে চলছিল 'নোংরা ব্যবসা', পুলিসি হানায় পর্দাফাঁস- জালে ২১

সৌরভ চৌধুরী: মধুচক্র চালানোর অভিযোগে ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি লজে বড়সড় অভিযান চালাল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শহরের রেনু লজে অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, অভিযানে লজ থেকে ১৩ জন মহিলা ও ৮ জন পুরুষ-সহ মোট ২১ জনকে আটক করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের ঝাড়গ্রাম থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং লজে ঠিক কী ধরনের কার্যকলাপ চলছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন লজে গোপনে অনৈতিক কার্যকলাপ চলার অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশের নজরে ছিল। সেই সূত্র ধরেই এদিন রেনু লজে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয় শঙ্কর ঘোষ এবং এসডিপিও শামীম বিশ্বাস। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহরের অন্য কোনও লজ বা এলাকায় একই ধরনের কার্যকলাপ চলছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই ঝাড়গ্রাম শহরের লজগুলিতে পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে অভিযানের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত তথ্য এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় কী মামলা হয়েছে, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।
ঝাড়গ্রাম শহর জুড়ে অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বেসরকারি লজে আচমকা অভিযান চালিয়ে এক বিশাল মধুচক্রের পর্দাফাঁস করলেন তদন্তকারীরা। এই অভিযানে ১৩ জন মহিলা এবং ৮ জন পুরুষ-সহ মোট ২১ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন লজে দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে অনৈতিক এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ উঠছিল। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এদিন শহরের ‘রেনু লজ’-এ ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ এক বিশাল অভিযান পরিচালনা করে। উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দেন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয় শঙ্কর ঘোষ এবং এসডিপিও শামীম বিশ্বাস।
পুলিশ বাহিনী লজটি ঘিরে ফেলে ভেতরে তল্লাশি চালাতেই এই চক্রটির খোঁজ মেলে। ঘটনাস্থল থেকেই ধৃত ২১ জনকেই আটক করে ঝাড়গ্রাম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের জোরকদম জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন আধিকারিকরা। লজের মালিক ও পরিচালকদের ভূমিকা কী ছিল, ধৃতদের পরিচয় এবং এই চক্রটির জালে আর কে কে জড়িত রয়েছে—সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রজু করা হবে এবং তাদের আদালতে পেশ করা হবে।
এই ঘটনার পর থেকেই ঝাড়গ্রাম শহরের অন্যান্য লজ, হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলিতে পুলিশের নজরদারি এবং টহলদারি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরের অন্য কোথাও একই ধরনের বেআইনি ব্যবসা চলছে কি না, তা জানতেও চিরুনি তল্লাশি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। শহরের বুকে এমন ঘটনা সামনে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।
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