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রবিবার থেকে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় নাজেহাল হবে ১৭ রাজ্য, পুজোর মুখে বাংলা থাকবে কেমন?

Weather Update: দিল্লিতে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 10, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:32 PM IST
রবিবার থেকে বৃষ্টি-দমকা হাওয়ায় নাজেহাল হবে ১৭ রাজ্য, পুজোর মুখে বাংলা থাকবে কেমন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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