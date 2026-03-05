Andul Couple shocking News: প্রেমে বাধা পরিবার, সিনেমাহলে নীল আলো মেখে ঠোঁটে-ঠোঁট রেখেই শেষ পথে যুগল... আন্দুলে অন্ধকার...
Andul Couple: ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিস সিনেমা হলের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে এবং ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ জানার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি, হাসপাতালের চিকিৎসকদের রিপোর্টও তদন্তের কাজে ব্যবহৃত হবে।
দেবব্রত ঘোষ: আন্দুলের একটি নামী সিনেমা হল। অন্যান্য দিনের মতো আজও সেখানে শো চলছিল। দুপুর ২টোর শো শেষ হওয়ার পর এক হলের সাফাইকর্মী হল পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলেন। সেখানেই তিনি প্রথম দেখেন অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে এক যুগল। হলের কোণে একটু আড়ালে থাকা এক কেবিনের সিটে হেলান দিয়ে দুজনে পড়েছিলেন। তাদের ডাকলেও সাড়া মেলেনি। সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা হল ম্যানেজারকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিসের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।
দুজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দুজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংকটজনক। বিষক্রিয়ার ফলেই তাদের এই অবস্থা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।
পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওই যুগল ডোমজুড় থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরিবারের লোকজন সেই বিয়েতে রাজি ছিল না। প্রেমিক-প্রেমিকার বয়সের পার্থক্য ছিল অনেকটা বেশি, প্রেমিকের থেকে প্রেমিকা বয়সে বড়। এই বিষয়টিই পরিবারের আপত্তির মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।
পুলিসের কর্মকর্তা বলেছেন, 'আমরা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি যে, এই যুগল একে অপরকে ভালোবাসত এবং বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার বয়সের পার্থক্যের কারণে পরিবার রাজি ছিল না। আমরা ধারণা করছি যে, তারা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।'
সিনেমা হলের কর্মচারীরা জানিয়েছেন, আজ দুপুর ২টোর শো দেখার জন্য ওই যুগল কেবিনের টিকিট কিনে সিনেমা হলে এসেছিল। কেবিনগুলিতে সাধারণত একটু প্রাইভেসি থাকে। সেখানেই হয়তো তারা এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছে।
প্রেমিকা ও প্রেমিকের পরিবার এই ঘটনায় শোকাহত। প্রেমিকার বাবা বলেছেন, 'আমার মেয়ে খুব ভালো মেয়ে ছিল। ও এমন কিছু করবে ভাবতেই পারিনি। আমরা ওর বয়সের পার্থক্যের কারণে বিয়ের আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ও এমন কিছু করবে জানলে হয়তো আমরা সম্মতি দিতাম।' অন্যদিকে, প্রেমিকের পরিবারও ঘটনার বিচার চেয়েছে।
এই ঘটনায় ডোমজুড় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই যুগলের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কে এমন করুণ পরিণতি হবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। প্রেমিক-প্রেমিকার বয়সের পার্থক্য নিয়ে সমাজের কুসংস্কার এবং পারিবারিক আপত্তির কারণেই হয়তো এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি না হলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।
