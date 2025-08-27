English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Baguiati Crime: বন্ধ ঘর থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া, মেঝেয় পড়ে স্বামীর কোপানো দেহ! দরজা ঠেলে খুলতেই... অবিশ্বাস্য...

Kolkata Crime News: বেশ কিছুদিন ধরে ভোলা হালদার, তাঁর স্ত্রী উপাসনা হালদারকে নিয়ে জগতপুরের চড়কতলা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 27, 2025, 06:58 PM IST
সৌমেন চক্রবর্তী:  স্বামীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন, চাঞ্চল্য ছড়ালো জগতপুরের চড়কতলা এলাকায়। পলাতক স্ত্রী।

বাগুইআটি থানার অন্তর্গত জগতপুর চড়কতলা এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় নিজের স্বামীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে পলাতক গৃহবধূ।  নাম নাম উপাসনা হালদার। মৃত স্বামী ভোলা হালদারকে পুলিস ঘটনাস্থল থেকেই উদ্ধার করেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বেশ কিছুদিন ধরে ভোলা হালদার, তাঁর স্ত্রী উপাসনা হালদারকে নিয়ে জগতপুরের চড়কতলা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। মঙ্গলবার দুপুরে তাদের ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে প্রতিবেশীরা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তারা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই দেখতে পান উপাসনা  হালদার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পোড়াচ্ছেন। এতে সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরা জোর করে ঘরে প্রবেশ করেন এবং বাড়ির মালিককে খবর দেন।

বাড়ির মালিক ঘটনাস্থলে এসে বাথরুমে ভোলা হালদারের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। ভোলা হালদারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানো হয়েছিল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বাগুইআটি থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিস, ভোলা হালদারের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তবে এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতক গৃহবধূ উপাসনা হালদার খোঁজ চালাচ্ছে বাগুইয়াটি থানা পুলিস।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
baguiati incidentJagatpur incidentHusband-Wifewife murdered husbandWife chopped husbandcrime news
