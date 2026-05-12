Bankura Crime: আইসক্রিম খাবি? লোভ দেখিয়ে ৭র মেয়ের শরীরে কাকুর কামুক বর্বর হাত, রক্তাক্ত

Bankura Crime: আইসক্রিম খাবি? লোভ দেখিয়ে ৭র মেয়ের শরীরে কাকুর কামুক বর্বর হাত, রক্তাক্ত
অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবেশী যুবক কৌশিক মাঝি তাকে একা পেয়ে প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। আইসক্রিম কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে নিজের বাইকে বসিয়ে গ্রামের অদূরে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় সে।
মৃত্যুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়ার জয়পুর থানা এলাকায় পৈশাচিক লালসা। আইসক্রিম কিনে দেওয়ার নাম করে সাত বছরের এক নাবালিকাকে পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল এলাকা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক কৌশিক মাঝিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণ: স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা শিশুটি জয়পুর থানা এলাকার একটি গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। গত রবিবার দুপুরে গ্রামের আটচালায় কীর্তন গান শুনতে গিয়েছিল শিশুটি। অভিযোগ, সেই সময় প্রতিবেশী যুবক কৌশিক মাঝি তাকে একা পেয়ে প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। আইসক্রিম কিনে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে নিজের বাইকে বসিয়ে গ্রামের অদূরে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে যায় সে। সেখানেই সাত বছরের ওই শিশুর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ।
হুমকি ও প্রকাশ্য ঘটনা: নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, পৈশাচিক কাণ্ড ঘটানোর পর অভিযুক্ত যুবক শিশুটিকে ফের বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে যায়। তবে যাওয়ার আগে ঘটনাটি কাউকে জানালে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় কৌশিক। আতঙ্কে ও প্রাণভয়ে রবিবার সারাদিন মুখ খোলেনি শিশুটি। কিন্তু সোমবার সকালে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং মা-বাবার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে।
পুলিসি পদক্ষেপ ও চিকিৎসা: মেয়ের মুখে এই ভয়াবহ ঘটনার কথা শুনে আর দেরি করেননি পরিজনরা। সোমবারই জয়পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তৎপর হয় পুলিশ। দ্রুত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত কৌশিক মাঝিকে গ্রেফতার করা হয়। নির্যাতিতা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে প্রথমে বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে চিকিৎসকরা তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।
পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কৌশিক মাঝির চারিত্রিক ইতিহাস অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর আগেও তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই ঘটনায় সে শ্রীঘরেও গিয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফের একই ধরনের অপরাধে সে জড়িয়ে পড়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, এই ধরনের অভ্যস্ত অপরাধীকে যেন কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া না হয়।
আইনি প্রক্রিয়া: পুলিস আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করার পাশাপাশি আদালতের কাছে নির্যাতিতা নাবালিকার গোপন জবানবন্দি (১৬৪ ধারা অনুযায়ী) নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। ধৃতের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। জয়পুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। পকসো (POCSO) আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে চালানো হচ্ছে।'
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া ও তীব্র উত্তেজনা। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া হল এই ন্যক্কারজনক ঘটনায়।
