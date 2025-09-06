Baruipur: বারুইপুরে বিভীষিকা! টিকিট চাইতেই মহিলা চেকারের মুখে ছুড়ে মারল গরম ঘুগনি...
টিকিট দেখতে চাওয়ায় মহিলা টিকিট পরীক্ষকের মুখে গরম ঘুগনি ছুড়ে মারলেন মহিলা রেল যাত্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে ও ভয়ে রয়েছেন মহিলা টিকিট পরীক্ষক।
শনিবার সকালে অন্যান্য দিনের মতোই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর জংশনে দু নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল আপ বারুইপুর লোকাল। আর সেই লোকাল ট্রেনে লেডিস কম্পার্টমেন্টে টিকিট চেক করতে যান মহিলা টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী। অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রী ও তার আরও এক সঙ্গী সেই সময় লেডিস কম্পার্টমেন্টে বসে গরম ঘুগনি খাচ্ছিল। পাস থেকে কিছু মহিলা রেলযাত্রী অভিযোগ করেন যে এরা সুভাষগ্রাম স্টেশন থেকেই সিট দখল করে বসে আসছে।
টিকিট পরীক্ষক ওই মহিলার টিকিট দেখতে চাইলে আচমকায় মহিলা টিকিট পরীক্ষকে পূজা কুমারীর মুখে গড়ম ঘুঘনি ছুড়ে মারে। হতচকিত হয়ে পড়েন মহিলা টিকিট পরীক্ষক। একদিকে গরম ও অন্যদিকে চোখে মুখে ঘুগনি পড়ায় রীতিমতো ভয়ে ও কষ্টে আর্তনাদ করে ওঠেন। চোখ মুখ বিভৎস জ্বালা করতে থাকে। ওই অবস্থাতেই কোনভাবে চোখ মুখ মুছে ওই অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামালেই আরপিএফ এর জওয়ান ঘটনাস্থলে চলে আসেন।
অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীর নাম জানা গিয়েছে সাইদা বিবি, বাড়ি সুভাষগ্রামে এলাকায়। তার কাছে সুভাষগ্রাম থেকে শিয়ালদহের বৈধ টিকিট থাকলেও, বারুইপুরে আসার কোন বৈধ টিকিট ছিল না। ইতোমধ্যেই বারুইপুর আরপিএফ এর পক্ষ থেকে অভিযুক্ত মহিলা রেলযাত্রী সাইদা বিবিকে বারুইপুর জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন মহিলা টিকিট পরীক্ষক। বারুইপুর জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের। অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রী সাইদা বিবির দাবি তিনি ভুল করে ফেলেছেন। আর কোনদিন এমন হবে না। যদিও মহিলা টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী অভিযুক্ত মহিলা রেল যাত্রীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
