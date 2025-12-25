Basanti Bomb Blast: সেকেন্ডে উড়ে গেল দুই চোখ, নষ্ট হল হাত! লুকিয়ে রাখা বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ সংশয় ১০-এর খুদের...

Basanti Bomb Blast: সেকেন্ডে উড়ে গেল দুই চোখ, নষ্ট হল হাত! লুকিয়ে রাখা বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ সংশয় ১০-এর খুদের...
Basanti Crime Incident: স্থানীয়দের দাবি, শেখ ও গায়েন পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এমনকী দুই পরিবারের বিবাদের জেরে ২০১৯ সালে শেখ পরিবারের এক সদস্য খুন পর্যন্ত হন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। কিন্তু নতুন করে দুই পরিবারের বিবাদে আক্রান্ত শৈশব! ওই বাড়িতে বোমা কেন রাখা হয়েছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
প্রসেনজিত্ সরদার: বড়দিনের আগের দিন মর্মান্তিক ঘটনা। দিকে দিকে যখন চলছে বড়দিনের উৎসব! আলোয় সেজেছে রাজপথ, একদিকে যখন এই ছবি অন্যদিকে,দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে তখন বিষাদের ছায়া! বাসন্তীর খড়িমাচান (Basanti Bomb Blast) বিস্ফোরণে জখম এক শিশু। অভিযোগ, বুধবার সন্ধেয় খড়িমাচান গ্রামে একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। বাসন্তিতে বোমা বিস্ফোরণ গুরুতর আহত চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র। দুটো চোখ সহ একটি হাত নষ্ট হয়ছে বলে পরিবার জানায়। আহত শিশু কলকাতা পিজি হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে বাসন্তী থানার পুলিস।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাসন্তী আমঝাড়া খড়ি মাছি এলাকায়। আনার শেখের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয় বলে অভিযোগ। সে সময় পাশের বাড়ির চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্র ঐ বাড়িতে খেলাধুলা করছিল। আচমকাই বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে বলে অভিযোগ। গুরুতরভাবে ওই ছাত্র জখম হয়। দুটো চোখ এবং একটি হাত নষ্ট হয় বলে জানা যাচ্ছে।
স্থানীয়রা তড়িঘড়ি কলকাতা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। আরও জানা যায় শেখ পরিবার ও গায়েন পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন গন্ডগোল চলছিল। সেই জায়গা সমাধান করার জন্য এলাকার নেতৃত্বরা বসে ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্য দুই পরিবারকে জানায়।
স্থানীয়দের দাবি, শেখ ও গায়েন পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এমনকী দুই পরিবারের বিবাদের জেরে ২০১৯ সালে শেখ পরিবারের এক সদস্য খুন পর্যন্ত হন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। কিন্তু নতুন করে দুই পরিবারের বিবাদে আক্রান্ত শৈশব! ওই বাড়িতে বোমা কেন রাখা হয়েছিল তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
কিন্তু তার আগে আনার শেখের বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয়রা দাবি করছে গন্ডগোল পাকানোর জন্য তাঁর বাড়িতে বোমা মজুত করে রেখেছিল। এই মুহূর্তে আনার শেখ পলাতক বলে জানা যায়। বাসন্তী থানার পুলিস আনারের খুঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাস্থলে আছে পুলিস। তবে এই আনার শেখ একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী।
এলাকার বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানান বিষয়টি তিনি শুনেছেন। সঠিক তদন্ত করে দোষীকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন।
বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক জানান তৃণমূল বোমা-বন্দুক ২৬ এর ভোটের আগে মজুত করবেই। কিন্তু একটি ছোট্ট ছেলের সেই বোমার আঘাতে ক্ষতি হল। পুলিস তদন্ত করে দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা করুক।
শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বোমা নতুন কিছু নয় বাংলায়। এর আগেও বোমা ছিল। সিপিএম আমলেও বোমা চলেছে। কিন্তু বোমার এই বিকেন্দ্রীকরণ! যে সর্বত্র বোমা, আলু-পটলের মতো। এটা অতীতে ছিল না। বোমা ফেটে এর আগে ১১জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে সাম্প্রতিককালে। ভারতবর্ষের কোথাও এর নিদর্শন নেই। যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, ততদিন এটা চলবে। এখন তো জিহাদিদের রাজ্য হয়ে যাচ্ছে এটা। বাবরের সরকার এসে গেছে। সোহরাওয়ার্দীর ভাষায় রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীরা কথা বলছেন। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কী থাকতে পারে।'
আরও পড়ুন: Swiggy, Zomato, Amazon, Blinkit workers announce all-India strike: বন্ধ অ্যাপ বেসড ডেলিভারি, বসে যাচ্ছে Swiggy-Zomato-Blinkit! নতুন বছরেই বিনা মেঘে বজ্রপাত, এবার উপায়?
আরও পড়ুন: Maintenance case in Live in Relationship: ১০ বছর টানা আপনি কারও সঙ্গে লিভ-ইন করছেন, তো? বিচ্ছেদে কোনও খোরপোশ পাবেন না: হাইকোর্ট
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)