English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Burdwan Station Stampede: ভয়ংকর VDO! ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্ট যাত্রীরা, আহত কমপক্ষে ১০...

Burdwan Station Accident: ঘটনা ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছেন বর্ধমান স্টেশনে। এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়েছে বলে খবর। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কোনও খবর মেলেনি। স্টেশনে ট্রেন ধরার তাড়ায় যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 12, 2025, 08:31 PM IST
Burdwan Station Stampede: ভয়ংকর VDO! ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্ট যাত্রীরা, আহত কমপক্ষে ১০...

অরূপ লাহা, অয়ন ঘোষাল:  রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনা বর্ধমান স্টেশনে (Burdwan Station)। যাত্রীদের ভিড়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট (Burdwan Stamped) অন্তত ১০। তাঁদের সকলকে ভর্তি করা হয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ (Burdwan Medical College) হাসপাতালে। চিকিৎসা চলছে আহতদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছেন বর্ধমান স্টেশনে। এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়েছে বলে খবর। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর কোনও খবর মেলেনি। স্টেশনে ট্রেন ধরার তাড়ায় যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, পাশাপাশি ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

https://youtube.com/shorts/qR-0hgg1Wd8?si=cfAuLnVuo_zA_S6O

রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে- 'ভারসাম্য হারানোর ফলে বর্ধমান স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজে (FOB) সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে দুই যাত্রী আহত

বর্ধমান স্টেশনের ফুট ওভার ব্রিজ (Foot Over Bridge - FOB) থেকে ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে নামার সময় এক মহিলা ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে যান। ওই মহিলা পড়ে যাওয়ার ফলে, তাঁর ভার সিঁড়িতে থাকা পাশে অন্যান্য যাত্রীদের ওপরও স্থানান্তরিত হয়, যার ফলে তাঁরাও ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান।

প্ল্যাটফর্মে কর্তব্যরত আরপিএফ (RPF) এবং রেল কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করেন। রেলের চিকিৎসকেরাও তাঁদের দেখেন। এই ঘটনায় দু'জন সামান্য আঘাত পেয়েছেন, যাঁদের চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনার কারণে ট্রেন চলাচলে কোনও প্রভাব পড়েনি। বর্ধমান স্টেশনে সমস্ত ট্রেন স্বাভাবিকভাবে আসা-যাওয়া করছে।'

একইরকম পদপিষ্ঠের ঘটনা ২০১৯ সালের নভেম্বরে ঘটেছিল যখন 'পুরুলিয়া লোকাল' এবং 'পূর্বা এক্সপ্রেস' একই সময়ে প্ল্যাটফর্মে ছিল, সেই বর্ধমান স্টেশন (প্ল্যাটফর্ম ৪ এবং ৫)।
দুটি ট্রেনের একই সময়ে প্ল্যাটফর্মে Arrival-এর কারণে অতিরিক্ত ভিড় সৃষ্টি হয়। এই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় ১০ জন আহত হন।

২০১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর, সাঁতরাগাছি স্টেশনে একসঙ্গে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের ঘোষণা হওয়ায় এবং যাত্রীদের প্রবল ভিড়ের কারণে একটি পদপিষ্ট দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় একজন মারা যান এবং অন্তত ১৪ জন আহত হন। ঘটনার পর স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তদন্ত এবং সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেমন নতুন ফুট ওভারব্রিজ উদ্বোধন করা হয়।  

একই সময়ে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন প্ল্যাটফর্মে আসার কারণে প্রচণ্ড ভিড় হয়। একটি ব্যস্ত ফুটব্রিজে এই ভিড়ের কারণে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন, যাঁদের মধ্যে ১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। 

দুর্ঘটনার পর রেলের পক্ষ থেকে তদন্ত করা হয়। পরবর্তীকালে, স্টেশনের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন ও চওড়া ফুট ওভারব্রিজ উদ্বোধন করা হয়।

আরও পড়ুন: MadhyaPradesh Dangerous Video: ক্লান্ত কর্মী আচমকাই হার্টঅ্যাটাকে মুখ থুবড়ে পড়লেন, আর উঠলেন না! চেয়ারে বসে আয়েশ করে দেখল বস! শেষ মুহূর্তের VDO...

আরও পড়ুন: TCS News: ঘুরে দাঁড়াচ্ছে TCS? IT জায়ান্ট নতুন কর্মীদের দিচ্ছে ১০০% ইনসেনটিভ, পুরনোদের জন্যও সারপ্রাইজ! এখন বেতন...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Burdwan stationstampedeBurdwan Station accidenttrain disruptionInjured
পরবর্তী
খবর

Durgapur Incident: দুর্গাপুরের ঘটনায় মর্মাহত, কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না: মমতা
.

পরবর্তী খবর

Filmfare Awards 2025: কাজল-নূতনকে সরিয়ে সবচেয়ে বেশি ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়ার! নেটপাড়ায় যোগ্যতা...