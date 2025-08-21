Bhaganbanpur Cooperative Election: মোদী আসার আগেই ধাক্কা! শুভেন্দু-গড়ে উড়ল সবুজ আবির, ৯-এ ৯ তৃণমূল...
Bhagabanpur: কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভগবানপুর বিধানসভা বিজেপির দখলে থাকলেও, একের পর এক সমবায় দখল করছে তৃণমূল।
কিরণ মান্না: ভগবানপুরে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের ঝড়, নটি আসনেই বিজয়ী সবুজ আবির — খাতাই খুলতে পারল না বাম–বিজেপি জোট
ভগবানপুরের দ্বারিকাচক শ্যামচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের। নটি আসনের সবক’টিতেই জয়লাভ করলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা।
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে সমবায় সমিতির পরিচালন কমিটি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। নটি আসনের মধ্যে নটি আসনেই জয়লাভ করে খাতাই খুলতে পারল না বাম–বিজেপি জোট সমর্থিতরা।
ভগবানপুরের দ্বারিকাচক শ্যামচক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের এই নির্বাচন সকাল থেকে টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় গণনার শেষে বিপুল ব্যবধানে এক একজন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী জয়লাভ করেন।
কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভগবানপুর বিধানসভা বিজেপির দখলে থাকলেও, একের পর এক সমবায় দখল করছে তৃণমূল। এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, মানুষের কাছে বিজেপি গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। সিপিআইএম অনেক আগেই তারা মাটিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। যদিও সিপিআইএমের পক্ষে বলা হচ্ছে জোটের কোন বিষয় নেই।
বিজেপি এই তথ্য মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, ভোটে সন্ত্রাস ও প্রভাব খাটিয়েই এই ফলাফল হয়েছে। সিপিআইএমও জানিয়েছে, কোনও জোটের ব্যাপার নেই, তৃণমূল কংগ্রেস উত্তেজনা–সন্ত্রাস ও ভোটারদের প্রভাবিত করেই এই ফল করেছে। এলাকার তৃণমূল নেতা অরূপ সুন্দর পণ্ডা জানিয়েছেন-"এলাকার মানুষজন তৃণমূলের পক্ষেই আছেন, উন্নয়নের পক্ষে ভোট পড়েছে।
আরও পড়ুন: Malda Needle Man Incident: অবিশ্বাস্য! হাড়হিম! মালদহের হায়দরের পেট থেকে বেরিয়েছে ৩৭টা সুচ! রোজ জন্ম নিচ্ছে আরও অগুনতি...
আরও পড়ুন: Bomb Threat in Jammu Station: 'আজাদ কাশ্মীর...সময় এসেছে...এবার বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেব...' পায়রার পায়ে বাঁধা উড়োচিঠি পেয়ে ত্রস্ত জম্মু! শয়তান মুনীর...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)