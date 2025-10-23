English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bhangar Crime: উত্তপ্ত ভাঙর! ত্রিকোণ প্রেমের কারণে একের পর এক ধারালো অস্ত্রের কোপ, ছিটকে গেল রক্ত! লুটিয়ে পড়ল প্রবীর...

 ভাঙড়ে ফের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঘটকপুকুর বাজারে প্রকাশ্যে এক ফল ব্যবসায়ীর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 23, 2025, 11:45 PM IST
প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ভাঙড়ে ফের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঘটকপুকুর বাজারে প্রকাশ্যে এক ফল ব্যবসায়ীর মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যাবেলা বাজারে নিজের দোকানে ফল বিক্রি করছিলেন প্রবীর মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী। সেই সময় হঠাৎই এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় এবং মাথায় কোপ মেরে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রবীর মণ্ডল।

চিৎকার শুনে আশেপাশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে ঘটকপুকুর চৌমাথা এলাকায় ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ তাকে ধরে ফেলে এবং পরবর্তীতে ভাঙড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম সুব্রত নস্কর, যিনি প্রবীর মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে জানা গিয়েছে। দুজনেরই বাড়ি ভাঙড়ের কালিকাপুর এলাকায়।

তবে কী কারণে এমন নৃশংস হামলা ঘটল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে পুলিস মনে করছে, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, প্রেম ঘটিত কারণ” থাকতে পারে এই আক্রমণের পেছনে।

আহত প্রবীর মণ্ডলকে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ভাঙড় থানার পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বাজার এলাকায় এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পুলিসের তৎপরতায়।

