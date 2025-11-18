Bongaon: বনগাঁয় বিভীষিকা! চাষের জমিতে পড়ে থাকা ব্যাগ খুলতেই নরকরোটি, তাতে লাল কালিতে লেখা... আতঙ্কে নীল...

Bongaon: বনগাঁয় বিভীষিকা! চাষের জমিতে পড়ে থাকা ব্যাগ খুলতেই নরকরোটি, তাতে লাল কালিতে লেখা... আতঙ্কে নীল...
Sceleton in bag: কে ফেলে গেল এই ব্যাগ ভর্তি কঙ্কাল? তা এখনও জানা যায়নি। নিছকই আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা না নেপথ্যে ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিস।
মনোজ মণ্ডল: বনগাঁয় সন্দেহজনক ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে এল মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড়, আতঙ্ক এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রায় ২৫ থেকে ৩০ দিন ধরে ব্যাগটি ভিজে অবস্থায় পড়েছিল বনবিবি তলা এলাকায়। জল শুকিয়ে যেতেই স্থানীয় কৃষক প্রদ্যুৎ মণ্ডল কৌতূহলবশত ব্যাগটি খোলেন। ব্যাগের চেন খুলতেই শিউরে ওঠেন তিনি। ব্যাগের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে মানুষের মাথার খুলি-সহ একাধিক হাড়গোড়। ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন প্রদ্যুৎ। ছুটে আসেন আশেপাশের মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, হাড়গুলোর উপরে লাল কালি দিয়ে কিছু লেখা রয়েছে।
২৫ থেকে ৩০ দিন ধরে জলমগ্ন এলাকায় পরে থাকতে দেখা যায় একটি সন্দেহজনক ব্যাগ । কিন্তু জল থাকার কারণে ব্যাগটি খুলে দেখেনি কেউ। জল শুকাতে মঙ্গলবার কৌতুহলবশত এলাকার এক ব্যক্তি ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ। বেরিয়ে এল মৃত মানুষের আস্ত একটি মাথার খুলি সাথে বিভিন্ন অঙ্গের হাড়গোড়। এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল বনগাঁ থানার ঢাকা পাড়া ২১ নম্বর ওয়ার্ড বন বিবিতলা এলাকায়।
স্থানীয় ব্যক্তি চাষি প্রদ্যুৎ মন্ডল এদিন কৌতুহলবশত মাসখানেক পড়ে থাকা সন্দেহজনক ওই ব্যাগটি খুলে দেখেন। ব্যাগের চেন খুলতেই বেরিয়ে আসে মৃত মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড়। হারে আবার লাল কালি দিয়ে কিছু লেখাও আছে বলে জানান তিনি। এরপর স্থানীয় কাউন্সিলর সুরজিৎ দাস কে খবর দিলে । তিনি বনগাঁ থানাতে জানান। এরপর পুলিশ ব্যাগ টি উদ্ধার করে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। ঠিক কী কারণে কে বা কারা ব্যাগটি এখানে ফেলেছে এবং এই ব্যাগের পিছনে ঠিক কী রহস্য লুকিয়ে আছে তা উদঘাটনে তদন্তে নেমেছে বনগাঁ থানার পুলিস। কে ফেলে গেল এই ব্যাগ ভর্তি কঙ্কাল? তা এখনও জানা যায়নি। নিছকই আতঙ্ক তৈরি করার চেষ্টা না নেপথ্যে ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিস।
প্রসঙ্গত, এর আগে ট্রলি ব্যাগে করে দেহ পাচারের ঘটনা উঠে এসেছিল জেলায়। তবে কি কাউকে খুন করে এভাবেই দেহ গায়েবের চেষ্টা চালানো হয়েছিল? এখন এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সীমান্ত শহরে। প্রত্যক্ষদর্শী আর এক ব্যক্তি জানান, এভাবে ব্যাগের মধ্যে থেকে হাড়গোড়, মাথার খুলি কীভাবে এখানে আসল তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না।
