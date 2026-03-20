Burdwan Deadly Accident: ঈদের আগেই সব শেষ: উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে ভয়ংকর ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল শাকিলের দেহ

  Burdwan Deadly Accident: ঈদের আগেই সব শেষ: উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে ভয়ংকর ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল শাকিলের দেহ

Road Accident News: গ্রামে ঈদের খুশির বদলে এখন শোকের মায়া। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলছেন, দুই বন্ধুই বেশ মিশুকে ছিল। উৎসবের ঠিক আগে এমন অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 20, 2026, 02:37 PM IST
বর্ধমানের পথ দুর্ঘটনা

সঞ্জয় রাজবংশী: উৎসবের ঠিক আগের মুহূর্ত। ঘরে ঘরে ঈদের আনন্দ আর প্রস্তুতির ব্যস্ততা। কিন্তু সেই আনন্দ নিমেষেই ম্লান হয়ে গেল কালনার বেগপুর বেলেডাঙার বিটড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো শাকিল শেখ (১৭) নামে এক কিশোর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন তার বন্ধু আলাউদ্দিন শেখ।

ঘটনার বিবরণ

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে শাকিল ও তার বন্ধু আলাউদ্দিন শেখ বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সামনের ঈদ উপলক্ষে নাপিতের কাছে গিয়ে চুল কাটানো। দুই বন্ধুর পরনেই ছিল উৎসবের আমেজ। কিন্তু কালনা রসুলপুর সংলগ্ন পীড়তলার কাছে পৌঁছাতেই উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাদের বাইকটির সজোরে সংঘর্ষ হয়।

বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরা দেখেন, রাস্তার ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুই কিশোর। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ঘটনাস্থলেই শাকিল শেখের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আলাউদ্দিনকে উদ্ধার করে দ্রুত কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরের (রেফার) নির্দেশ দেন। বর্তমানে সেখানেই সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

শোকস্তব্ধ পরিবার ও এলাকা

শুক্রবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কালনা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া চলাকালীন কান্নায় ভেঙে পড়েন শাকিলের পরিজনেরা। নিথর দেহের পাশে দাঁড়িয়ে এক আত্মীয় বলেন, 'ছেলেটা শুধু ঈদের জন্য চুল কাটতে বেরোল। কে জানত এটাই ওর শেষ যাওয়া হবে? আমরা চাই পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে খুঁজে বের করুক এবং চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

গ্রামে ঈদের খুশির বদলে এখন শোকের মায়া। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলছেন, দুই বন্ধুই বেশ মিশুকে ছিল। উৎসবের ঠিক আগে এমন অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

পুলিসের ভূমিকা

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার পুলিস। পুলিস ঘাতক ট্রাকটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘাতক গাড়িটির বেপরোয়া গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই দুঃখজনক ঘটনাটি আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল উৎসবের মরশুমে পথ নিরাপত্তার গুরুত্ব। সামান্য অসাবধানতা বা দ্রুত গতি কেড়ে নিতে পারে একটি তাজা প্রাণ।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর খেলা হবে: যাঁরা বেইমানি করবেন, ১০ দিনের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন-- হাড়হিম হুমকি তৃণমূলপ্রার্থীর

আরও পড়ুন: BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

