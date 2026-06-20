/রাহুলের মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই: দিঘার সমুদ্রে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ফের তলিয়ে গেল তাজা প্রাণ

কিরণ মান্না: উইকএন্ডের ছুটিতে দিঘায় বেড়াতে এসে চরম ট্র্যাজেডি। সমুদ্রে স্নান করার সময় স্পিডবোটের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম শেখ বাপন (৩০)। পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। ঘটনার পর থেকে দিঘা সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।
কী ঘটেছিল সৈকতে?
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা শেখ বাপন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়েই একটি পর্যটকবাহী স্পিডবোট আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্নান করতে থাকা পর্যটকদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সরাসরি ওই যুবকের ওপর চড়াও হয়। বোটের নিচে থাকা ধারালো ফ্যানের (প্রোপেলার) আঘাতে শেখ বাপনের শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে কেটে যায়। মুহূর্তের মধ্যে নীল সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে ওঠে এবং তিনি সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন।
চালক উধাও
এই দুর্ঘটনায় উপস্থিত অন্যান্য পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, এমন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটানোর পরও মানবিকতার খাতিরে আহত যুবককে উদ্ধার করা তো দূর অস্ত, স্পিডবোটের চালক-- বোট নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পরে যুবকের পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয় নুলিয়ারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন।
নিরাপত্তা কোথায়?
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর ছড়াতেই দিঘা সমুদ্রসৈকতে ব্যপক উত্তেজনা। ক্ষুব্ধ পর্যটক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, যেখানে শত শত সাধারণ মানুষ ও শিশুরা স্নান করছে, সেই নো-এন্ট্রি বা নির্দিষ্ট স্নানের এলাকায় কী ভাবে এই স্পিডবোটগুলি চলে আসছে? যে বোট এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, সমুদ্রের নামার জন্য তার আদৌ কোনও বৈধ সরকারি অনুমতি বা লাইসেন্স ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। লাইফ গার্ড বা প্রশাসনের নজরদারির অভাবকেই কাঠগড়ায় তুলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
ইতোমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিঘা থানার পুলিস। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্পিডবোটকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি পলাতক চালক এবং বোটের মালিকের খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিস প্রশাসন। তবে এই ঘটনার পর দিঘার সৈকত বিনোদনের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।
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