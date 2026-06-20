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রাহুলের মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই: দিঘার সমুদ্রে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ফের তলিয়ে গেল তাজা প্রাণ

Digha Accident: স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা শেখ বাপন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়েই একটি পর্যটকবাহী স্পিডবোট আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্নান করতে থাকা পর্যটকদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সরাসরি ওই যুবকের উপরে উঠে যায়। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 20, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:54 PM IST
রাহুলের মৃত্যু থেকেও শিক্ষা নেই: দিঘার সমুদ্রে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ফের তলিয়ে গেল তাজা প্রাণ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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