Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /ঢেউয়ে দুলছে আকাশি গেঞ্জি আর ট্র্যাকস্যুট পরা টাটকা দেহ, দীঘার সৈকতে হাড়হিম হাহাকার

ঢেউয়ে দুলছে আকাশি গেঞ্জি আর ট্র্যাকস্যুট পরা টাটকা দেহ, দীঘার সৈকতে হাড়হিম হাহাকার

Digha sea beach accident case: স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ বিকেলে দীঘার বিখ্যাত মাইটি ঘাটের কাছে সমুদ্রের নোনা জলে হঠাৎই একটি দেহ ভাসতে দেখেন সৈকতে উপস্থিত পর্যটক ও নুলিয়ারা। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঘাটের আশপাশে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন দীঘা থানায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 05, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:14 PM IST
ঢেউয়ে দুলছে আকাশি গেঞ্জি আর ট্র্যাকস্যুট পরা টাটকা দেহ, দীঘার সৈকতে হাড়হিম হাহাকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গতি ৮৬৯০ কিমি, ওজন ৪০০০ কেজি! ভয়ংকর বেগে ছুটল ৫ তলা বাড়ির মতো বড় এই মা
2
3
4
5