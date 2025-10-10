Digha Viral Video: বাবা-মা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে, খুদে ভাইবোন বেরিয়ে নেমে গেল উত্তাল সমুদ্রে! দীঘা তোলপাড়...

Digha Viral Video: বাবা-মা হোটেলের ঘরে অঘোরে ঘুমিয়ে, খুদে ভাইবোন বেরিয়ে নেমে গেল উত্তাল সমুদ্রে! দীঘা তোলপাড়...
Digha sea beach incident: বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসে তারা দীঘার এক হোটেলে ছিলেন। শুক্রবার ভোরে বাবা-মা ঘুমিয়ে থাকাকালীন সবার অজান্তে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে নামে। তখনই চলছিল জোয়ার।
কিরণ মান্না: বাবা মা হোটেলে ঘুমিয়ে থাকাকালীন সবার অজান্তে হোটেল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রস্নানে (Digha sea beach) নেমে বিপদের মুখে দুই খুদে। দীঘায় জোয়ারের (Digha Sea Tide) সময় বিপদ! দুই খুদে পর্যটককে প্রাণ বাঁচাল নুলিয়ারা (Digha sea beach accident)।
দীঘার সমুদ্রতটে ফের বিপদের মুখে পড়ল দুই খুদে পর্যটক। জোয়ারের সময় সমুদ্রে নামায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে নুলিয়াদের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। আহত অবস্থায় দুই শিশুকে উদ্ধার করে দ্রুত দীঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, আহত দুই পর্যটকের নাম রাজেশ হালদার (১২) ও পিয়ালী দাস (১৩)। তাদের বাড়ি বাঁকুড়ায়। বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসে তারা দীঘার এক হোটেলে ছিলেন। শুক্রবার ভোরে বাবা-মা ঘুমিয়ে থাকাকালীন সবার অজান্তে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে নামে। তখনই চলছিল জোয়ার। হঠাৎ তাদের সমুদ্রস্রোতে টানতে দেখে নুলিয়ারা ছুটে আসে এবং প্রাণপণ চেষ্টায় তাদের উদ্ধার করে।
উদ্ধারের সময় দুই খুদেই আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলে জানা গেছে। পরে নুলিয়ারা তাদের দীঘা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত নুলিয়াদের দ্রুত পদক্ষেপেই দুই শিশুর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা
এর আগে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গাড়ি নিয়ে সৈকত ভ্রমণে বেরিয়ে বিপদের মুখে পড়েছিল পর্যটকরা। দীঘার কাছে সৈকতে কাদাজলে আটকে গেল গাড়ি। জোয়ারের উপচে পড়া জলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। প্রাণ বাঁচাতে আর্ত চিৎকার করে পর্যটকরা। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পেয়ে স্থানীয় তালপাটিঘাট উপকূল থানার পুলিস ট্রাক্টর নিয়ে এসে উদ্ধার করে গাড়ি। নিরাপদে রয়েছেন পর্যটকরাও। শনিবার এই ঘটনার পর ওই এলাকায় যাতায়াত নিয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিস।
বর্ষাকাল, আবার এখন জোয়ারের মরশুমে। সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে সৈকত এলাকা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পর্যটকদের ওই এলাকায় যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। পুলিসও সৈকত বরাবর এলাকায় মাইকিং করে তার কাছাকাছি না যাওয়ার জন্য পর্যটকদের সতর্ক করেছে। কিন্তু তা উপেক্ষা করেই শনিবার দুপুরের পর চারচাকার গাড়ি নিয়ে হিজলির সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিল পর্যটকদের দল। সেখানেই ঘটে বিপত্তি।
জোয়ারের জল সৈকতে ঢুকে যাওয়ায় কাদাজলে গাড়িটি ক্রমশ ডুবে যেতে থাকে। পর্যটকরা চিৎকার করতে থাকেন সাহায্যের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা ছুটে গিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। খবর পাঠানো হয় পুলিসে। সঙ্গে সঙ্গে তালপাটিঘাট উপকূল থানা থেকে ট্রাক্টর নিয়ে সেখানে যান। দুটি ট্রাক্টরের সাহায্যে গাড়িটিকে টেনে তোলা হয়। তবে তা বেশ সময়সাপেক্ষ। উদ্ধার পেলেও পর্যটকদের মনে এখনও আতঙ্কের রেশ। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিসি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পর্যটকদের বেড়ানোর এই অদম্য নেশার জেরেই যে বিপদ হল, তা বলছেন স্থানীয়রা। সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।
