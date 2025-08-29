Howrah: র*ক্তাক্ত গণেশ পুজো! প্রকাশ্যে গ*লার ন*লি কা*টল যুবক... হাড়হিম হাওড়া...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Howrah Crime: গণেশ পুজোয় রক্তাক্ত কাণ্ড। বচসার জেরে গলির নলি কেটে খুন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে চিকিত্‍সকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

Aug 29, 2025
দেবব্রত ঘোষ: বচসার জেরে গলার নলি কেটে যুবককে খুন। গতকাল গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে লিলুয়ার পটুয়াপাড়ায়। এই ঘটনায় পুলিস মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তাকে আজ হাওড়া আদালতে তোলা হবে। 

লিলুয়ার পটুয়া পাড়ায় শিশু ও তরুণ সমাজ ক্লাবের উদ্যোগে গণেশ পুজো হয়। গতকাল রাত বারোটা নাগাদ ক্লাবের ছেলেদের উদ্যোগে খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। হঠাৎ স্থানীয় যুবকরা লক্ষ্য করেন অমিত রায়চৌধুরী নামে এক যুবক একটি ছেলেকে মারধর করছে। তখন সৌভিক দত্ত (২৬) নামে এক যুবক ওই ছেলেটিকে বাঁচাতে যায়। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। 

বচসার মধ্যে অমিত পকেট থেকে ছুরি বার করে সৌভিককে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে। তার গলার নলি কেটে দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় লিলুয়া থানার পুলিস। পুলিস অভিযুক্ত অমিত রায়চৌধুরীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় রক্তাক্ত ছুরি। পুলিস এই ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করেছে। খুনের মামলা শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে। ধৃতকে আজ হাওড়া আদালতে তোলা হবে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ। তারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে।

Howrah NewsGanesh Puja 2025Public Incident HowrahShocking News BengalCrime in Howrah
