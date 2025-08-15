North 24 Pargana Incident: মর্মান্তিক! স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলেই বিদ্যুত্স্পৃষ্ট প্রধান শিক্ষক... পতাকা উত্তোলনে...
Teacher Death: মল্লিকপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক মনোয়ার হোসেন স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলের মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
বিমল বসু: স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি চলাকালীন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিক্ষকের মৃত্যু
দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন এক শিক্ষক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ওই শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া থানার মল্লিকপুরে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মল্লিকপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক মনোয়ার হোসেন (৬২) স্বাধীনতা দিবসের সকালে স্কুলের মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সে সময় তিনি পতাকা লাগানোর জন্য একটি লোহার পাইপ ব্যবহার করছিলেন। পাইপটি উপরে তোলার সময় অসাবধানতাবশত তা স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া হাই টেনশন লাইনের সংস্পর্শে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় হতবাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা।
দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করে আসা মনোয়ার হোসেন এলাকায় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মৃত্যুতে পুরো এলাকার মানুষ শোকাহত। তার আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকার বাসিন্দারাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শিক্ষক মনোয়ার হোসেনের এই মর্মান্তিক মৃত্যু স্বাধীনতা দিবসের আনন্দের মুহূর্তে সকলকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি আরও বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আবারও সামনে এনেছে এই ঘটনা।
