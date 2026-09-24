/রাজ্যে উড়ল গেরুয়া আবির: বেতন বাড়ল তিনগুণ, শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট জয়-- ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির শিল্পে জোয়ার

বিধান সরকার: বিজেপি সরকার রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিল্পের জনজোয়ার। উন্নয়ন আর শিল্পের বিকাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর বাম জমানার শিল্পে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে বারবার কথা হয়েছে। তারপর ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে লোকদেখানো বিভিন্ন জিনিসের উদ্বোধন হলেও, আদতে রাজ্যে কোনও শিল্পের সম্ভাবনা দেখা যায়নি। বারবার ব্রাত্য হয়েছে ছোট কারখানার শ্রমিকরা। বেতন থেকে শুরু করে সুযোগ সুবিধা-- বিগত দুই সরকারের আমলে অন্ধকারেই থেকেছে রাজ্যের শিল্প। বন্ধ হয়েছে একের পর এক জুটমিল, বিভিন্ন কলকারখানা। কিন্তু নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় বড় শিল্পপতি ডেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে শুধু উত্সব করেছে। আর তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠনে কেঁদেছে শুধু রাজ্যের শ্রমিকরা। ৪ মে ২০২৬, ক্ষমতায় আসার পরই বিজেপি রাজ্য সরকারের একটাই লক্ষ্য রাজ্যের উন্নতি আর শিল্পের অগ্রগতি। তাই সেই কথা মাথায় রেখেই এবার হুগলির কারখানার গেটে উড়ল গেরুয়া আবির। সম কাজে সম বেতনে খুশির হাওয়া হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানায়।
সম কাজে সম বেতন ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা। সেই কল্পনা বাস্তবায়িত হল। দীর্ঘ আন্দোলনে শ্রমিক সংগঠন গুলো বার বার দাবী জানিয়েছে। এবার সেই দাবী পূরণ হয়েছে হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানার শ্রমিকদের। কেন্দ্রের শ্রম দফতর গত ৬ জুন কলকাতার রবীন্দ্র সদনে ডেকেছিল ব্রেথওয়েট ম্যানেজমেন্টকে। বিভিন্ন সরকারি সেক্টরকেও ডাকা হয় সেদিন। সম কাজে সম বেতন, অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার, পে স্লিপ দিতে হবে জানানো হয়। সেই মতো চালু হয়।
এতদিন বাংলার ধার্য করা রেটে কাজ করত শ্রমিকরা।
১. আনস্কিলড শ্রমিকরা ৭৮৪ টাকা
২. স্কিলড শ্রমিকরা হাজার টাকা করে পাচ্ছেন।
৩. আগে পেতেন সাড়ে তিনশ টাকা করে।
২৬ দিন কাজ। ওভার টাইম। সব নিয়ে মাসে আগে যেখানে আট দশ হাজার টাকা পেত শ্রমিকরা এই মাস থেকে সেটা প্রায় তিন গুন বাড়ল।
খুশি ব্রেথওয়েটের শ্রমিকরা। গেরুয়া আবির খেলে খুশি উদযাপন করলেন কারখানার গেটে।
শ্রমিকরা জানান,দীর্ঘদিন কাজ করছেন কিন্তু একটা অসাম্য ছিলো। স্থায়ী শ্রমিক রয়েছে ত্রিশ জন। তারা যা বেতন পান চুক্তি শ্রমিক ৬১ জন তার অর্ধেকও পেতেন না। সম কাজ করলেও বেতন কাঠামোয় ফারাক ছিলো বিস্তর।
সেই ফারাক মিটল। নতুন উদ্যমে কাজ করছেন তারা।
কারখানার স্থায়ী শ্রমিক কৌশিক চট্টোপাধ্যায় বলেন,আমরা খুশি ম্যানেজন্টও খুশি। চুক্তি শ্রমিকদের পাশাপাশি ঠিকা শ্রমিকদেরও বেতন বাড়লে আরও ভালো লাগবে। আড়াইশো জন ঠিকা শ্রমিক কাজ করে ব্রেথওয়েটে।
ভারত সরকারে অধীন রেল মন্ত্রকের আন্ডার টেকিন হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানা ২০০৬ সাল থেকে রেলের উদ্যোগে চলছে।
মালগাড়ির রেলের ওয়াগান, বগি,কনটেনার, ক্রেন, ব্রিজ,কাপলার,কাস্টিং-সহ রেলের যন্ত্রাংশ তৈরী হয় এ্যাঙ্গাস ব্রেথওয়েট কারখানায়।
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