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রাজ্যে উড়ল গেরুয়া আবির: বেতন বাড়ল তিনগুণ, শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট জয়-- ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির শিল্পে জোয়ার

Hoogly Braithwait Factory: সম কাজে সম বেতন ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা। সেই কল্পনা বাস্তবায়িত হল। দীর্ঘ আন্দোলনে শ্রমিক সংগঠন গুলো বার বার দাবী জানিয়েছে। এবার সেই দাবী পূরণ হয়েছে হুগলির ব্রেথওয়েট কারখানার শ্রমিকদের।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 24, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:13 PM IST
রাজ্যে উড়ল গেরুয়া আবির: বেতন বাড়ল তিনগুণ, শ্রমিক আন্দোলনের বিরাট জয়-- ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির শিল্পে জোয়ার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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