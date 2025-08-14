English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Howrah: জাস্ট একটা চড়! আর তাতেই নেমে এল মৃত্যু... হাড়হিম ভিডিয়ো দেখে গায়ে কাঁটা...

Howrah Slap case: সপাটে চড় মারেন ভ্য়ানচালক অলোককে। চড় খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান ওই ব্য়ক্তি। মাথায় আঘাত পান। ঘটনাস্থলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে ওই ভ্যানচালক। 

নবনীতা সরকার | Aug 14, 2025, 04:46 PM IST
দেবব্রত ঘোষ:  হাওড়ার কোনায় মর্মান্তিক ঘটনা। এক চড়ে মৃত্য়ু হল এক ভ্যান চালকের। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি স্কুলের সামনে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে একটি সাইকেল ভ্যান। এই নিয়েই বচসা বাধে। অভিযোগ, ভ্যান চালককে চড় মারেন ওই পথচারী। তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অলোক নস্কর (৫০)। গোলা থেকে টালি নিয়ে একটি বাড়িতে পৌঁছতে যাচ্ছিল। বেনারস রোডে কোনা স্কুল মোড়ে কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন অসীম দাস (৫২) নামে এক ব্যক্তি। ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে তাঁকে ধাক্কা দেয়। তাতেই মেজাজ হারান অসীম। সপাটে চড় মারেন ভ্য়ানচালক অলোককে। চড় খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান ওই ব্য়ক্তি। মাথায় আঘাত পান। ঘটনাস্থলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে ওই ভ্যানচালক। তৎক্ষণাৎ তাকে জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অভিযুক্ত পথচারী অসীম দাস কে স্থানীয় বাসিন্দার হাতেনাতে ধরে ফেলে। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। শুরু হয় বেধড়ক মার। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিসবাহিনী। অভিযুক্তকে কোনওমতে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে মৃতের পরিবার। সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন মর্মান্তিক কাণ্ডে হতভম্ভ এলাকার মানুষ। উত্তেজিত জনতা তাকে মারধোর করে। পরে দাসনগর থানার পুলিস গিয়ে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেখুন সেই ভিডিয়ো- 

 

 

