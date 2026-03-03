Islampur Crime: রক্তহিম রাত-- প্রেমে টানাটানি, প্রাক্তন প্রেমিকের ভয়ংকর প্রতিহিংসা, অপহরণ আর কয়েকটি মৃতদেহ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
Love Triange Crime in Islampur: পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অতনুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া বা তাকে চরম শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই সোমবার রাতে ছক কষেছিল মুকুন্দ। তার এই পরিকল্পনায় শামিল হয়েছিল তার আরও বেশ কয়েকজন বন্ধু।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 3, 2026, 09:22 PM IST
ভবানন্দ সিংহ: উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর সংলগ্ন বিহার সীমান্তের ফাটিপুকুর এলাকায় সোমবার রাতে যা ঘটে গেল, তাকে কোনও থ্রিলার সিনেমার চিত্রনাট্যের চেয়ে কম কিছু বলা যায় না। প্রেম, প্রতিশোধের আগুন এবং তার করুণ পরিণতি—সব মিলিয়ে তিন তিনটি তরতাজা প্রাণের অকাল মৃত্যুতে স্তম্ভিত গোটা এলাকা। অপহৃত যুবক প্রাণে বাঁচলেও, অপহরণকারী এবং তার দুই সঙ্গীর সলিল সমাধি ঘটেছে রাস্তার ধারের এক গভীর জলাশয়ে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট: ত্রিকোণ প্রেমের বিষবাষ্প

তদন্তকারী পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার মূলে রয়েছে একটি গভীর প্রেমঘটিত জটিলতা। নদিয়ার বাসিন্দা অতনু শীলের সঙ্গে এক যুবতীর বর্তমান সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই যুবতীর প্রাক্তন প্রেমিক, ইসলামপুরের বাসিন্দা মুকুন্দ দাস বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি আর বর্তমানের ঈর্ষা মিলে মুকুন্দের মনে দানা বেঁধেছিল তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা।

পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অতনুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া বা তাকে চরম শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই সোমবার রাতে ছক কষেছিল মুকুন্দ। তার এই পরিকল্পনায় শামিল হয়েছিল তার আরও বেশ কয়েকজন বন্ধু।

অপহরণ ও চলন্ত গাড়িতে তাণ্ডব

সোমবার গভীর রাতে ইসলামপুর এলাকা থেকে অতনু শীলকে জোরপূর্বক একটি চারচাকা গাড়িতে তুলে নেয় মুকুন্দ ও তার দলবল। গাড়িটি দ্রুতগতিতে বিহার সীমান্তের দিকে ছুটতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও উদ্ধার হওয়া অতনুর বয়ান অনুযায়ী, গাড়ির ভেতরেই শুরু হয় নারকীয় অত্যাচার। অতনুকে বেধড়ক মারধর করা হচ্ছিল এবং খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। প্রাণের ভয়ে অতনু চিৎকার করলেও নির্জন রাস্তায় তাঁর আর্তনাদ শোনার মতো কেউ ছিল না। গতির উন্মাদনা আর রাগের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা চালক ও আরোহীরা তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

দুর্ঘটনা: যখন মৃত্যু হয়ে এল জলাশয়

রাত তখন প্রায় ১২টা ছাড়িয়েছে। বিহার ও বাংলার সীমান্ত লাগোয়া ফাটিপুকুর এলাকায় গাড়িটি যখন প্রবেশ করে, তখন তার গতিবেগ ছিল অত্যাধিক। অভিযোগ, গাড়ির ভেতরে মারপিট এবং ধস্তাধস্তির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। রাস্তার পাশের একটি গভীর জলাশয়ের দিকে গাড়িটি তিরের বেগে ধাবিত হয় এবং সজোরে জলের মধ্যে আছড়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করে গাড়ির ভেতরে। আর্তচিৎকার আর বাঁচার আকুতিতে ভারী হয়ে ওঠে সীমান্তের নিস্তব্ধ রাত।

উদ্ধারকার্য ও শোকের ছায়া

শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। টর্চের আলোয় তাঁরা দেখতে পান একটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে জলাশয়ে নিমজ্জিত। গ্রামবাসীরা সময় নষ্ট না করে ট্রাক্টর নিয়ে এসে দড়ি বেঁধে গাড়িটিকে জল থেকে টেনে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়।

গাড়ির ভেতর থেকে মোট সাতজন যুবককে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মুকুন্দ দাস, সুরজিৎ দাস এবং বনি দাস—এই তিনজনের দেহ নিথর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, অতনু শীল এবং আরও চারজন মারাত্মকভাবে জখম হন। তাঁদের দ্রুত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুলিসের পদক্ষেপ ও তদন্ত

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বিশাল বাহিনী। যেহেতু দুর্ঘটনাটি সীমান্ত এলাকায় ঘটেছে, তাই দুই রাজ্যের পুলিশই তদন্তে হাত লাগিয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য বিহারের কিষাণগঞ্জে পাঠানো হয়েছে। অতনু শীলের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি অপহরণ ও খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে।

তদন্তকারী এক পুলিস আধিকারিকের মতে, 'গাড়ির ভেতর ধস্তাধস্তির কারণেই এই নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা। অপহরণের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টত প্রতিশোধ নেওয়া।'

ফাটাপুকুরের এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিল, ব্যক্তিগত ক্ষোভ আর হঠকারিতা কীভাবে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। যে প্রতিশোধ নিতে মুকুন্দ বেরিয়েছিল, সেই প্রতিশোধই শেষ পর্যন্ত তার এবং তার সঙ্গীদের প্রাণ কেড়ে নিল। সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঘটনা গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ভালোবাসার টানাপোড়েন যে এভাবে রক্তের হোলি খেলায় পরিণত হতে পারে, তা ভাবলেই শিউরে উঠছেন স্থানীয়রা। বর্তমানে পুলিস হাসপাতালের আহতদের বয়ান রেকর্ড করছে এবং এই ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

