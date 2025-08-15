Jalpaiguri Street Dog: সারা দেশে কুকুর-বিতর্কের মধ্যেই ১২ পথ-কুকুরকে বিষ মিশিয়ে... হাড়হিম নৃশংসতা ...

Jalpaiguri Street Dog: সারা দেশে কুকুর-বিতর্কের মধ্যেই ১২ পথ-কুকুরকে বিষ মিশিয়ে... হাড়হিম নৃশংসতা ...
Street Dogs killing: সম্প্রতি মোহিত নগর এলাকায় এক ব্যক্তির পোষা ছাগলকে রাস্তার কুকুর কামড়ানোর পর সেটি মারা যায়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই ওই ব্যক্তি মৃত ছাগলটিকে কেটে তার মাংসে বিষ মেশান। এরপর সেই বিষাক্ত মাংস গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
প্রদ্যুত্ দাস: প্রতিশোধের বলি হলো অন্তত ১২টি পথ কুকুর। পোষা ছাগলকে কামড়ে মারার ‘অপরাধে’ নৃশংসভাবে বিষ মেশানো মাংস খাইয়ে এই কুকুরগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত মোহিত নগর এলাকায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।
জানা যায়, সম্প্রতি মোহিত নগর এলাকায় এক ব্যক্তির পোষা ছাগলকে রাস্তার কুকুর কামড়ানোর পর সেটি মারা যায়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই ওই ব্যক্তি মৃত ছাগলটিকে কেটে তার মাংসে বিষ মেশান। এরপর সেই বিষাক্ত মাংস গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই মাংস খেয়ে গত দুই দিনে অন্তত ১২টি পথ কুকুর মারা গেছে। আরও বেশ কয়েকটি কুকুর বিষক্রিয়ায় ধুঁকছে এবং সেগুলিও মৃত্যুর মুখে বলে জানা গেছে।
ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার পশুপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এরপর পশুপ্রেমী সংস্থা ‘স্পোর’-এর পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি মৃত কুকুরের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ আহত এবং অসুস্থ কুকুরগুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে বলেও জানা গেছে।
নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে খবর। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করার জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এই ঘটনা পশুপাখির প্রতি নির্মমতার এক নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পশুপ্রেমীরা এই ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি করেছেন এবং অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
