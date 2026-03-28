  Jalpaiguri Crime: ঝড়জলের রাতে ঘর থেকে টেনে বের করে মহিলার মুণ্ড কেটে নিয়ে গেল জলপাইগুড়ির জানোয়ার, হাড়হিম হত্যাকাণ্ড

Jalpaiguri Crime: ঝড়জলের রাতে ঘর থেকে টেনে বের করে মহিলার মুণ্ড কেটে নিয়ে গেল জলপাইগুড়ির 'জানোয়ার', হাড়হিম হত্যাকাণ্ড

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 28, 2026, 02:38 PM IST
হাড়হিম হত্যাকাণ্ড জলপাইগুড়িতে

প্রদ্যুত দাস: উত্তরবঙ্গের শান্ত জনপদ জলপাইগুড়িতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে ঘরের ভেতর থেকে এক বৃদ্ধাকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়ে মুণ্ডু কেটে খুনের অভিযোগ উঠেছে। 

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চইচন্ডি কামাত (সাৎখামার) গ্রামে। মৃত মহিলার নাম সমিজা খাতুন (৭৩)। শনিবার সকালে তাঁর বাড়ির পিছন থেকে মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হতেই এলাকায় হাহাকার পড়ে যায়।

ঘটনার প্রেক্ষাপট 

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে জলপাইগুড়ি জুড়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন সমিজা খাতুন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বছর তিয়াত্তরের ওই বৃদ্ধা রাতে নিজের ৯ বছরের নাতিকে নিয়ে নিজের ঘরে ঘুমনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পাশের ঘরেই শুয়েছিলেন তাঁর এক ছেলে ও বৌমা।

রাত ১১টা নাগাদ যখন ঝড়ের তাণ্ডব বাড়ে, তখন নিরাপত্তার খাতিরে সমিজা বিবি নাতিকে নিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে ছেলের ঘরে চলে যান। ঝড় কিছুটা থামলে মাঝরাতের দিকে তিনি ফের নিজের ঘরে ফিরে আসেন ঘুমানোর জন্য। 

পরিবারের দাবি, এরপর ঠিক কী ঘটেছিল তা কেউ টের পাননি। ঝড়ের শব্দের সুযোগ নিয়ে ঘাতকরা ঘরে ঢুকেছিল নাকি চেনা কেউ তাঁকে ডেকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে।

সকালে হাড়হিম-দৃশ্য

শনিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চা খাওয়ার জন্য ডাকতে যান। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখা যায় সমিজা খাতুন বিছানায় নেই। এরপরই শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। বাড়ির লোক বাড়ির পিছনে গিয়ে দেখেন, ঝোপের ধারে পড়ে রয়েছে বৃদ্ধার মুণ্ডহীন নিথর দেহ। 

গলা থেকে মাথা শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখেই চিৎকার শুরু করেন পরিজনরা। মুহূর্তের মধ্যে গ্রামবাসীরা সেখানে ভিড় জমান। খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায়।

পুলিসি তৎপরতা ও তদন্ত

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা। জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার (হেড কোয়ার্টার) শৌভনিক মুখোপাধ্যায় নিজে তদারকিতে নামেন। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণ দাসও পৌঁছেছেন।

প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে, কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে বৃদ্ধার গলা কেটে ফেলা হয়েছে। তবে সবচেয়ে রহস্যজনক বিষয় হল, দেহের ধারেকাছে নিখোঁজ মুণ্ডটির হদিশ মেলেনি। আততায়ী বা আততীয়রা খুনের পর কাটা মাথাটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে অথবা কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে।

তদন্তে গতি আনতে এবং তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে স্নিফার ডগ বা পুলিস কুকুর। পাশাপাশি ফরেনসিক (FSL) টিমকেও তলব করা হয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, এই খুনের পিছনে কোনও পুরনো শত্রুতা থাকতে পারে। তবে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধাকে কেন এমন পৈশাচিক কায়দায় খুন করা হলো, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে।

এলাকায় আতঙ্ক

এই ঘটনার পর থেকে বাহাদুর পঞ্চায়েত এলাকায় থমথমে পরিবেশ। খোলা জানলা বা ঝড়ের রাতেও মানুষ এখন ঘরে থাকতে ভয় পাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে এবং নিখোঁজ মুণ্ডটি উদ্ধার করতে হবে। 

পুলিস আপাতত মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের কিনারা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই অপরাধীদের জালে তোলা সম্ভব হবে বলে তারা আশাবাদী।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

