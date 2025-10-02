Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...

Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...
প্রদ্যুত দাস: জলপাইগুড়িতে হাড়হিম দুর্ঘটনা। জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতে মর্মান্তিক কাণ্ড দশমীতে। মণ্ডপের সামনেই গাড়ি পিষে দিল দর্শনার্থীদের। বেপরোয়া গতির বলি ১২।
জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি দুই নম্বর সেতুর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। যুবতীর্থ পাঠাগার ও বেয়ামাগারের পূজা মন্ডপের সামনেই এই দুর্ঘটনা। ময়নাগুড়ি থেকে ধুপগুড়ি দিকে যাওয়ার পথে এক বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। পাশেই স্টেশনারি দোকান, দুটো দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় আহত কমপক্ষে আট জন। প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। ঘটনার স্থলে দমকল ও ধুপগুড়ি থানার পুলিস এসে তদন্তে নামে। আহতদের ধুপগুড়ি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।
তিনজনের মৃত্যু হয়। ৯ জন গুরুতর আহত। দোকানের সামনে ঢাকা মোটরবাইক দুমড়ে মুচরে যায়।
ঘটনায় মোট ১২ জন আহত হলে আহতদের ধুপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসক তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আহতদের মধ্যে তিন জনকে জলপাইগুড়ি মেডিক্য়াল কলেজে রেফার করা হয় বলে ধুপগুড়ি হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।
