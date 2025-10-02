English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...

Dhupguri Accident: ঘটনায় মোট ১২ জন আহত হলে আহতদের ধুপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসক তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 2, 2025, 10:14 PM IST
Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...

প্রদ্যুত দাস: জলপাইগুড়িতে হাড়হিম দুর্ঘটনা। জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতে মর্মান্তিক কাণ্ড দশমীতে। মণ্ডপের সামনেই গাড়ি পিষে দিল দর্শনার্থীদের। বেপরোয়া গতির বলি ১২। 

Add Zee News as a Preferred Source

জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি দুই নম্বর সেতুর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। যুবতীর্থ পাঠাগার ও বেয়ামাগারের পূজা মন্ডপের সামনেই এই দুর্ঘটনা। ময়নাগুড়ি থেকে ধুপগুড়ি দিকে যাওয়ার পথে এক বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। পাশেই স্টেশনারি দোকান, দুটো দোকান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় আহত কমপক্ষে আট জন। প্রাথমিকভাবে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। ঘটনার স্থলে দমকল ও ধুপগুড়ি থানার পুলিস এসে তদন্তে নামে। আহতদের ধুপগুড়ি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। 
তিনজনের মৃত্যু হয়। ৯ জন গুরুতর আহত। দোকানের সামনে ঢাকা মোটরবাইক দুমড়ে মুচরে যায়।

ঘটনায় মোট ১২ জন আহত হলে আহতদের ধুপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসক তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি আহতদের মধ্যে তিন জনকে জলপাইগুড়ি মেডিক্য়াল কলেজে রেফার করা হয় বলে ধুপগুড়ি হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।

আরও পড়ুন: Gaza Horror: এক টুকরো রুটির বিনিময়ে শরীরে কামুক কামড়, দুর্ভিক্ষের গাজায় পেট ভরাতে যৌন দাসত্ব! মহিলাদের শিউরে ওঠা বিবরণ...

আরও পড়ুন: Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর চলন্ত ট্রেনেই রক্তারক্তি... মর্মান্তিক...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
JalpaiguriDhupguri accidentDurga Puja PandalSUVSUv hit tea stallsmashed car12 injured3 dead
পরবর্তী
খবর

Sandeshkhali Storm: মাত্র ১ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড সন্দেশখালির পাথরঘাটা, চাল উড়ে তছনছ প্রায় শতাধিক বাড়ি
.

পরবর্তী খবর

Chandannagar: এক আঠাশে ছিল বিয়ের দিন, আরেক আঠাশে মিলল লাশ