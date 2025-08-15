Jalpaiguri Miracle: ১ কোটির লটারি জয়! স্বাধীনতা দিবসে চা শ্রমিক দম্পতির অবিশ্বাস্য লক্ষীলাভ... কুঁড়েঘর থেকে কোটি টাকার জীবনের উড়ান ...

Jalpaiguri Miracle: ১ কোটির লটারি জয়! স্বাধীনতা দিবসে চা শ্রমিক দম্পতির অবিশ্বাস্য লক্ষীলাভ... কুঁড়েঘর থেকে কোটি টাকার জীবনের উড়ান ...
Lottery Ticket Winer: কবিতা বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল একটা নিজের পাকা বাড়ি তৈরি করা। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বাকি টাকা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেব। আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্য এই টাকা কাজে লাগাব।'
অরূপ বসাক:
স্বাধীনতা দিবসে কোটিপতি হলেন চা শ্রমিক দম্পতি, রূপকথা সত্যি হলো মাল ব্লকের ওদলাবাড়িতে
স্বাধীনতা দিবসের সকালে ঘুম ভাঙতেই জীবনের সবচেয়ে বড় ‘স্বাধীনতা’ উপহার পেলেন মাল ব্লকের তারঘেরা চা বাগানের চা শ্রমিক দম্পতি অশোক ওড়াও ও কবিতা ওড়াও। অভাব-অনটনের মাঝে দিন কাটানো এই গরিব পরিবারটি ৬০ টাকার একটি লটারি টিকিট কিনে রাতারাতি হয়ে গেল কোটিপতি। ভাগ্যের এমন খেলায় হতবাক পরিবারটির পাশাপাশি আনন্দে মাতোয়ারা এখন গোটা গ্রাম। তাদের জীবনের এই অপ্রত্যাশিত মোড় এক নতুন রূপকথার জন্ম দিয়েছে, যা বাস্তবতার জমিতে স্বপ্নের বীজ বুনেছে।
প্রথম টিকিটেই বাজিমাত
এই চা শ্রমিক দম্পতি জানান, আগের দিন বিকেলে বাড়ির পাশের একটি ছোট দোকান থেকে অশোক ওড়াও প্রথমবার একটি লটারি টিকিট কেনেন। এর আগে কখনও লটারি খেলার কথা তারা ভাবেননি। নিছকই মনের আনন্দে কেনা সেই টিকিট যে তাদের জীবনকে এমন আমূল বদলে দেবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেননি। রাতে খবর আসে, তাদের সেই টিকিটে এক কোটি টাকা পুরস্কার উঠেছে। প্রথমে তারা খবরটি বিশ্বাস করতে পারেননি। এটিকে নিছকই গুজব বলে মনে হয়েছিল। তবে বিভিন্ন মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। কোটি টাকা জেতার খবর নিশ্চিত হওয়ার পর রাতেই তারা মালাবাজার থানায় লিখিতভাবে বিষয়টি জানান এবং নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হন।
অক্লান্ত পরিশ্রম আর নতুন স্বপ্ন
অশোক ওড়াও এবং তার স্ত্রী কবিতা ওড়াও-এর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। প্রতিদিন চা বাগানের কাজ শেষে যে সামান্য রোজগার হতো, তা দিয়েই কোনোমতে চলত তাদের সংসার। কাঁচা ঘরের ছোট এক কুঠুরিতেই ছিল তাদের বসত। এই বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়েও তাদের সরলতা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি ভালোবাসা একবিন্দুও কমেনি। কবিতা বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল একটা নিজের পাকা বাড়ি তৈরি করা। এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বাকি টাকা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেব। আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে লেখাপড়া শেখানোর জন্য এই টাকা কাজে লাগাব।' সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো, কোটিপতি হওয়ার পরেও তারা কাজ ছেড়ে দেবেন না। তাদের কথায়, 'কাজ ছেড়ে দেব না, আগের মতোই চা বাগানে কাজ করব। এই কাজই আমাদের পরিচয়।'
পুরো গ্রামে খুশির ঢেউ
অশোক ওড়াও এবং কবিতা ওড়াও-এর এই সাফল্যে শুধু তাদের পরিবার নয়, পুরো গ্রাম জুড়ে যেন খুশির ঢেউ। সকাল থেকেই তাদের ছোট বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসীরা তাদের এই জয়ে গর্বিত। গ্রামের এক বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, “আমাদের গ্রামে এর আগে কেউ এত বড় পুরস্কার জেতেনি। তাদের এই জয় আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা। এটা আমাদের সকলের গর্ব।” প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবরাও তাদের এই সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করছেন। তাদের এই গল্প যেন একটি বার্তা দেয় যে, ভাগ্য এবং পরিশ্রমের সঠিক মেলবন্ধনে জীবনের যেকোনো মুহূর্তেই সবকিছু বদলে যেতে পারে।
বাস্তবে এক রূপকথার গল্প
অশোক ওড়াও এবং কবিতা ওড়াও-এর এই গল্পটি কোনো কল্পনার চিত্র নয়, বরং বাস্তব জীবনের এক রূপকথা। যেখানে পরিশ্রমী এবং সৎ দম্পতি তাদের অক্লান্ত চেষ্টার পাশাপাশি ভাগ্যের ছোঁয়ায় এক নতুন জীবনের পথ খুঁজে পেলেন। তাদের এই জয় হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। জীবনের কঠিন বাস্তবতার মাঝেও যে এমন মধুর পরিবর্তন আসতে পারে, তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত এই দম্পতি।
আরও পড়ুন: SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের
আরও পড়ুন: Robbery at ex judge's home : জজ-ব্যারিস্টারেরও ছাড় নেই! বিচারপতির বাড়ি খুনে ডাকাতদের হানা, মারতে রেডি... ভয়ংকর VDO...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)