English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Boat wreck in Katwa: ভয়ংকর নৌকাডুবি: স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথেই মাঝ গঙ্গায় তলিয়ে গেল ১৭-র আকাশ, হাহাকার

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 26, 2026, 06:26 PM IST
কাটোয়ায় নৌকাডুবি

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী:  স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নৌকা থেকে গঙ্গায় পড়ে নিখোঁজ হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। বুধবার বিকেলে কাটোয়ার বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নিখোঁজ ছাত্রের নাম আকাশ সাহা (১৭)। সে কাটোয়া ভারতী ভবন স্কুলের ছাত্র এবং নদিয়া জেলার বল্লভপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেরিঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও মাঝিদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনার বিবরণ

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই স্কুল ছুটি হওয়ার পর কাটোয়া থেকে নৌকায় করে গঙ্গা পার হয়ে নদিয়ার বাড়িতে ফিরছিল আকাশ। বিকেলের দিকে যখন নৌকাটি মাঝ নদীতে, তখন হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে সে গঙ্গার প্রবল স্রোতে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তাকে তলিয়ে যেতে দেখে নৌকার যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আকাশ যখন বাঁচার জন্য হাত-পা ছুড়ছিল, তখন নৌকায় থাকা মাঝিরা কার্যত নির্বিকার ছিলেন। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় নৌকায় থাকা লাইফ জ্যাকেট বা জীবনদায়ী সরঞ্জাম যদি দ্রুত আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হতো, তবে হয়তো এই মর্মান্তিক পরিণতি এড়ানো সম্ভব হতো।

উদ্ধারের চেষ্টা

আকাশকে তলিয়ে যেতে দেখে এলাকার দুই বাসিন্দা সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁরা জলের নিচে আকাশের খোঁজ চালালেও প্রবল স্রোত ও অন্ধকারের কারণে তাঁর কোনো হদিশ মেলা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আকাশের কোনো সন্ধান মেলেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছে তল্লাশি চালানোর জন্য।

জনরোষ ও ফেরিঘাটে উত্তেজনা

এই ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও আকাশের সহপাঠীরা। তাঁদের অভিযোগ, বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত তথৈবচ। নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী তোলা হলেও সেখানে পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট বা জীবনদায়ী বলয় থাকে না। এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য মাঝিদের কোনো প্রশিক্ষণ বা তৎপরতাও চোখে পড়ে না।

উত্তেজিত জনতা ফেরিঘাটে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দফায় দফায় বিক্ষোভের জেরে বল্লভপাড়া ও কাটোয়ার মধ্যে ফেরি পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও বাসিন্দাদের দাবি, যতক্ষণ না আকাশকে উদ্ধার করা হচ্ছে এবং ঘাট মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।

প্রশাসনিক গাফিলতি ও নীরবতা

এত বড় একটি দুর্ঘটনা এবং জনরোষের পরেও ঘাট ইজারাদার বা মালিকপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও ঘাটের পরিকাঠামো বা নিরাপত্তার কোনো উন্নতি হয়নি। সূর্যাস্তের পর অপর্যাপ্ত আলো এবং লাইফ জ্যাকেটের অভাব প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আকাশের বাড়িতে বর্তমানে শোকের ছায়া। একাদশ শ্রেণির এই মেধাবী ছাত্রের এমন আকস্মিক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর পরিবার ও পরিজনেরা।

কাটোয়া বল্লভপাড়া ফেরিঘাটের এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, পশ্চিমবঙ্গের নদীপথগুলোতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কতটা অসুরক্ষিত। একটি তরতাজা প্রাণ কি স্রেফ পরিকাঠামোর অভাবে অকালে ঝরে যাবে? এই প্রশ্নই এখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এলাকার মানুষকে। প্রশাসন ও ঘাট কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে সচেতন না হয়, তবে আগামীতে এমন দুর্ঘটনা আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
KatwaBurdwanKatwa boat wreck NewsDeadly boatwreckschool student death in katwa
পরবর্তী
খবর

Basanti political clash: ফের রণক্ষেত্র বাসন্তী: বিজেপির মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার, মাথা ফাটল পুলিস অফিসারের
.

পরবর্তী খবর

Abhishek Banerjee in Nandigram: '৪ তারিখ নন্দীগ্রামেও ডিজে বাজবে', শুভেন্দুর খাসতা...