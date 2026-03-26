Dilip Ghosh: বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশ-স্টাইলে এনকাউন্টার করবে: খড়গপুরে নির্বাচনী প্রচারে ভয়ংকর দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশ-স্টাইলে এনকাউন্টার করবে: খড়গপুরে নির্বাচনী প্রচারে ভয়ংকর দিলীপ ঘোষ
Dilip Ghosh in Kharagpur: বৃহস্পতিবার সকালে খড়্গপুরে চা-চক্রে যোগ দিয়ে প্রচার শুরু করেন দিলীপ। সেখানে চেনা ভঙ্গিতেই শাসকদল তৃণমূল এবং পুলিসকে আক্রমণ শানান তিনি।
ই. গোপি: রাজ্যের রাজনৈতিক আঙিনায় তিনি বরাবরই ‘ঠোঁটকাটা’ হিসেবে পরিচিত। বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়ে না, বরং বলা ভালো তিনিই বিতর্ককে তাড়িয়ে বেড়ান। বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ফের একবার সেই মেজাজেই ধরা দিলেন মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। একধাপ এগিয়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি দাবি করলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পুলিসের ভোল বদলে যাবে এবং তারা ‘উত্তরপ্রদেশের স্টাইলে এনকাউন্টার’ শুরু করবে।
‘ভয় দেখালে ভয় দেখাবই’
বৃহস্পতিবার সকালে খড়্গপুরে চা-চক্রে যোগ দিয়ে প্রচার শুরু করেন দিলীপ। সেখানে চেনা ভঙ্গিতেই শাসকদল তৃণমূল এবং পুলিসকে আক্রমণ শানান তিনি। খড়্গপুরের গুন্ডা-মাফিয়া রাজের প্রসঙ্গ তুলে দিলীপ বলেন, ‘আমি বরাবরই গুন্ডা-মাফিয়াদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়েছি। এখানকার মানুষ সেই কারণেই আমাকে ভোট দেন। আমাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছিল যে আমরা নাকি অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখিয়েছি। আরে, যে ভয় পাবে তাকে তো দিলীপ ঘোষ ভয় দেখাবেই! চোর-জোচ্চরদের চমকে চমকেই আমি রাজনীতি করেছি, আগামী দিনেও করব।’
পুলিসের ভোলবদল ও এনকাউন্টার তত্ত্ব
রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দিলীপের নিশানায় ছিল পুলিশ প্রশাসনও। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ‘বুলডোজার’ বা ‘এনকাউন্টার’ মডেলের অনুসারী হিসেবে পরিচিত দিলীপ এ দিন দাবি করেন, ‘মে মাসের ৪ তারিখের পর সব পাল্টে যাবে। আজ যে পুলিশ মাফিয়া আর গুন্ডাদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, চোর নেতাদের চামচাগিরি করছে, সেই পুলিশই দেখবেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের স্টাইলে এনকাউন্টার করবে। সকলকে ধরে ধরে জেলের ভিতরে ঢোকানো হবে।’ বিজেপি নেতার এই ‘এনকাউন্টার’ তত্ত্ব ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
নির্বাচন কমিশনে নালিশ
এ দিন প্রচারের ফাঁকেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাট-আউট সরানো নিয়েও সরব হন দিলীপ। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর কাট-আউট সরাতে ভয় পাচ্ছে পুলিশ। এই বিষয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানান। দিলীপের সাফ কথা, ‘ক্ষমতায় পরিবর্তন হবেই। ৪ মে-র পর অনেক কিছু বদলে যাবে। গুন্ডাগিরি বন্ধ করতে বিজেপি কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে।’
বিতর্ক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শাসকদল তৃণমূল। বিরোধীদের দাবি, গণতান্ত্রিক দেশে একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার মুখে ‘এনকাউন্টার’-এর কথা মানায় না। এটি সরাসরি সংবিধান ও আইনি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল। যদিও এই সমস্ত বিতর্ককে বরাবরের মতোই বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ দিলীপ। তাঁর দাবি, খড়্গপুরের মানুষ ‘দাবাং’ নেতাকেই পছন্দ করেন এবং এবারও ভোটের বাক্সে তার প্রমাণ মিলবে।
খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রে গতবার দিলীপের ছেড়ে যাওয়া আসনে উপনির্বাচনে হেরেছিল বিজেপি। এবার ফের সেই পুরনো দুর্গ উদ্ধারে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ‘আক্রমণাত্মক’ মেজাজের ওপরই ভরসা রাখছে গেরুয়া শিবির। এখন দেখার, দিলীপের এই ‘চমকানি’ রাজনীতি মেদিনীপুরের ভোটারদের মনে কতটা প্রভাব ফেলে।
