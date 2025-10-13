Kultali Incident: ৭ বছরের শিশুর শরীরের আনাচে কানাচে দাদুর হাত! খেলার সুযোগে একা পেয়ে লালসা মেটাল রসময়...

Kultali Incident: ৭ বছরের শিশুর শরীরের আনাচে কানাচে দাদুর হাত! খেলার সুযোগে একা পেয়ে লালসা মেটাল রসময়...
সাত বছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। বাড়িতে ফিরে সবটা বলতে না পারলেও ওই নাবালিকার কথা শুনেই সবটা বুঝে যায় মা-বাবা। তারপরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী দাদুর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানা এলাকায়। এই ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিস। পরিবার ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা নাবালিকা খেলা করছিল, সেই সময় তাকে বাড়িতে ডাকে প্রতিবেশী দাদু।
পরিবার ও পুলিস সুত্রে জানা গিয়েছে নির্যাতিতা নাবালিকা খেলা করছিল ৷ সেইসময় তাকে বাড়িতে ডাকে প্রতিবেশী দাদু ৷ একা পেয়ে তাকে যৌন নির্যাতন করে ৷ এই ঘটনা যাতে সে কাউকে না বলে তারজন্য তাকে ভয়ও দেখানো হয় ৷ কিন্তু ঘটনার পর থেকে তার নানানরকমের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় ৷ বিষয়টি প্রথমে সে তার ঠাকুমা ও মাকে জানায় ৷ পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার পরেই কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে রসময় সরদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিস ৷
পরিবারের দাবি, একা পেয়ে যৌন নির্যাতন করা হয় ওই নাবালিকাকে। এই ঘটনা যাতে সে কাউকে না বলে, তার জন্য তাকে ভয়ও দেখানো হয়। কিন্তু ঘটনার পর থেকে তার নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। বিষয়টি প্রথমে সে তার ঠাকুমা ও মা’কে জানায়। পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার পরই কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।
ইতিমধ্যে নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে ৷ আদালতে তার গোপন জবানবন্দিরও আবেদন জানিয়েছে পুলিস। অন্যদিকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে কুলতলি থানার পুলিস।
সম্প্রতি ত্রিপুরায় এক শিশুকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনা সামনে এসেছে। সেখানে যৌন লালসার শিকার হয়েছে ১৪ মাসের এক শিশু। ধর্ষণের পর খুন করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে ওই শিশুকন্যাকে। ধানজমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ওই শিশুকন্যার দেহ।
