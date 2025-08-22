Malda: কৃষ্ণপুরের কালান্তক কলের জল! মুখে দিতেই যন্ত্রণায় ছটফট, মৃত্যু-মিছিল মালদায়...

Malda: কৃষ্ণপুরের কালান্তক কলের জল! মুখে দিতেই যন্ত্রণায় ছটফট, মৃত্যু-মিছিল মালদায়...
Malda Crime News: বাড়ির গৃহকর্তা স্বপন মন্ডল সহ সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীদের সাহায্যে সকলকেই প্রথমে স্থানীয় বেদরাবাদ হাসপাতালে করা হয়।
রণজয় সিংহ: রহস্যজনকভাবে একই পরিবারের এক কন্যা শিশু সহ তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাহাদুরপুর এলাকায়। মৃতের পরিবার এবং স্থানীয়দের অভিযোগ, বাড়িতে থাকা নলকূপের জল খাওয়ার পর নাকি অসুস্থ হয়ে যায় পরিবারের লোকেরা। নয় জনের মধ্যে বাকি ছয়জনের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়।তারা সকলেই বর্তমানে সুস্থ অবস্থায় রয়েছে বাড়িতে বলে জানা যায়। বাকি তিনজনের দফায় দফায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
পুলিস এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বুল্টি মন্ডল (৩৫)। তার মেয়ে পিউ মন্ডল (১০) এবং শাশুড়ি পুষ্প মন্ডল (৬৫)। বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যুর বিষয়টি জানার পর বৈষ্ণবনগর থানার পুলিস এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসন মৃতদের বাড়িতে তদন্তে পৌঁছায়। যদিও এই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিস পরিষ্কার করে কিছু জানায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাড়িতে থাকা নলকূপের জল খাওয়ার পর পরিবারের নয় জন চরম অস্বস্তি বোধ করে।
বাড়ির গৃহকর্তা স্বপন মন্ডল সহ সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীদের সাহায্যে সকলকেই প্রথমে স্থানীয় বেদরাবাদ হাসপাতালে করা হয়। এরপর অবস্থার অবনতি হলে কে তিনজনকেই মালদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চলাকালীন বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় বুলটি মন্ডলের। পরে দুইজনকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় ১০ বছরের শিশু কন্যার। তারপরেই আবার রাত্রি আটটা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। তবে পরিবারের বাকি সদস্যরা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা যায়। যদিও কি কারণে এই দুর্ঘটনা সেই সম্পর্কে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি জেলা পুলিস এবং প্রশাসনের। পুলিস জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
