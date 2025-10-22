Mirik Accident: বিধ্বস্ত মিরিকে ফের কান্নার রোল! ২০০ ফুট নীচে ছিটকে খাদে পড়ল পর্যটকবোঝাই গাড়ি, হত ৪...
Car falls in Mirik: মৃতদের মধ্যে দুজন নেপালের বাসিন্দা, একজন নকশালবাড়ির বাসিন্দা। সজনী ছেত্রী নকশালবাড়ির বাসিন্দা। বিনীতা তামাং ও ধন বাহাদুর কাটোয়ার নেপালের বাসিন্দা৷ পুলিস সুত্রে খবর, ভাইফোঁটা উপলক্ষে অনেকেই মিরিকে যাচ্ছিলেন। আবার অনেকেই ছিলেন নিত্যযাত্রী। তাদের নকশালবাড়ি ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।
নারায়ণ সিংহ রায়: পানিট্যাঙ্কির ইন্দো নেপাল সীমান্ত থেকে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি মিরিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। গাড়িটিতে চালক-সহ মোট ২০ জন ছিলেন। নেপালের কাঁকড়ভিটা থেকে গাড়িটি বিকল্প রাস্তা হিসেবে পানিঘাটা হয়ে বেলগাছি চা বাগান হয়ে মিরিকে উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। অত্যন্ত দুর্গম এই রাস্তা। এতেই ঘটে বিপত্তি। ঘটনার জেরে দুই মহিলা সহ চারজনের মৃত্যু হয়। জখম আরও ১৬ জন
দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মিরিকের নলদারার কাছে। মিরিক থেকে নেপালের কাঁকড়ভিটায় যাত্রী নিয়ে নামছিল গাড়িটি। উলটো দিক থেকে আসছিল একটি গাড়ি। সেইসময় পাহাড়ী পথে দূর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটি ব্যাক করার সময় সোজা খাদে পড়ে যায়।
পুটুং এর কাছে নলডারায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে পড়ে যায়৷ পুলিস সুত্রে খবর, উপর থেকে একটি গাড়ি নেমে আসছিল,অন্যদিকে এই গাড়িটি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে উপরের দিকে উঠছিল। সেই সেময়ই গাড়িটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন জনের৷ খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় মিরিক থানার পুলিস। আহত ১৬ জনকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সেখান থেকে দুই জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনজন নকশালবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও তিনজনকে মিরিক মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিস সুত্রে খবর, ভাইফোঁটা উপলক্ষে অনেকেই মিরিকে যাচ্ছিলেন। আবার অনেকেই ছিলেন নিত্যযাত্রী। তাদের নকশালবাড়ি ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।
দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে অকুস্থলে পৌঁছন স্থানীয়রা। মিরিক থানার পুলিস, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা উদ্ধারকাকে হাত লাগান। তিনজনের মৃতদেহ প্রাথমিকভাবে উদ্ধার হয়েছে। চালক ও বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই গাড়িটি কতজন যাত্রী ছিলেন? সেই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। অতি সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল। অতি ভারী বৃষ্টি ও হড়পা বানের কারণে দার্জিলিংয়ের বহু জায়গা বিপর্যয়ের কবলে। মিরিকের বহু জায়গায় ধস নেমেছে। বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েছে দুধিয়া সেতু। অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরপথে এখন গাড়ি চলাচল করছে। ঘুরপথেই এদিন ওই গাড়িটি মিরিক আসছিল। বাসের চাকা কি কোনও কারণে পিছলে গিয়েছিল? নাকি অন্য কোনও কারণ? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিস।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং পুলিস সুপার পরভীন প্রকাশ বলেন, 'বড় গাড়িতে তারা মিরিকের দিকে আসছিলেন। তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অনেকেই। গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'
