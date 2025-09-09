English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Murshidabad: মর্মান্তিক মুর্শিদাবাদ! সাতসকালে পদ্মা নদীতে ৩৫ কৃষক নিয়ে উলটে গেল নৌকা... এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 9, 2025, 10:52 AM IST
সোমা মাইতি: মুর্শিদাবাদের রানীনগরে পদ্মা নদীতে সাতসকালে মর্মান্তিক নৌকাডুবির ঘটনা। সাতসকালে নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সকাল ৬.৩০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। নৌকাটিতে প্রায় ৩০-৩৫ কৃষক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তারা চরের জমিতে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী থাকার জন্য এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। 

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানীনগর থানার পুলিস। সুজন সেখ নামের এক যুবক নিখোঁজ। তার খোঁজ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। মাছ ধরার জাল দিয়ে খোঁজ চলছে। মঙ্গলবার সকালে চর সরণদাজপুর কারগিল ঘাট থেকে অপর পারে যাওয়ার সময় নৌকাটি উলটে যায়। নৌকাটিতে প্রায় ৩০-৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। 

তাদের মধ্যে অধিকাংশকে উদ্ধার করা হয়েছে, একজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ঘটনা জানাজানি হতেই নদীর তীরে ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সুজন সেখের পরিবারের লোকজন উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। প্রশাসনের তরফ থেকে ডুবুরি আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জর ধুলিয়ান পারলালপুর গঙ্গা ঘাটে। বাঁকুড়া থেকে শ্রমিকের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ১২ জন শ্রমিক। গভীর রাত হয়ে যাওয়ায় ধুলিয়ান গঙ্গাঘাটে মাঝিদের নিয়ে একটি ছোট নৌকাতে করেই বৈষ্ণবনগরে তাদের বাড়ি যাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। সঙ্গে ছিলেন দুজন মৎসজীবী।

গভীর রাতে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। বাকিরা সকলেই নিরাপদ অবস্থায় উদ্ধার হলেও তলিয়ে যান জাহাঙ্গীর শেখ নামে ওই শ্রমিক। পরের দিন প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে গঙ্গা থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
urshidabad Boat AccidentPadma River TragedyFarmers Missing PadmaBoat Capsized News
