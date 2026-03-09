English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর ঘটনা বাংলায়, এবার তালিকা থেকে বাদ একই গ্রামের ২৫২ জন, ঘুমহীন রাতে নাগরিকত্ব হারানোর ত্রাস

SIR in Bengal: হঠাৎ করে এত সংখ্যক মানুষের নাম বাদ যাওয়ায় গ্রাম জুড়ে অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 9, 2026, 12:42 PM IST
বাংলায় SIR-এ নদীয়ায় একই গ্রামের ২৫২ জনের নাম বাদ

বিশ্বজিত্‍ ঘোষ: আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কিন্তু সফরের শুরুতেই সোমবার সকালে খাস কলকাতায় তাঁকে নজিরবিহীন বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়া কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে একদল বিক্ষোভকারীর রোষের মুখে পড়েন তিনি।

বিক্ষোভের প্রেক্ষাপট:

রবিবার রাতেই নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ কলকাতায় পৌঁছেছে। সোমবার থেকে রাজ্য প্রশাসন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিশনের দফায় দফায় বৈঠক করার কথা রয়েছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির আগেই সোমবার সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান জ্ঞানেশ কুমার।

কালো পতাকা ও স্লোগান:

অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পৌঁছানোর আগে থেকেই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছিলেন একদল বিক্ষোভকারী। জ্ঞানেশ কুমার মন্দির চত্বরে পৌঁছাতেই বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে দেখানো হয় কালো পতাকা। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এবং জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগান উঠতে থাকে।

আরও পড়ুন: CV Anand Bose resignation: ধনখড়ের ছায়া: আচমকাই পদত্যাগ রাজ্যপাল বোসের, নেপথ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত দেখছেন 'ক্ষুব্ধ' মুখ্যমন্ত্রী...

বিক্ষোভের কারণ:

বিক্ষোভকারীদের প্রধান অভিযোগ ভোটার তালিকা নিয়ে। তাঁদের দাবি, এসআইআর (SIR)-এর মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধনে কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।

কমিশনের প্রতিক্রিয়া:

এই আকস্মিক বিক্ষোভ এবং কালো পতাকা প্রদর্শন নিয়ে সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি জ্ঞানেশ কুমার। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কড়া নিরাপত্তায় মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এই নিরাপত্তার ঘাটতি বা জনবিক্ষোভের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক তথা হাই-প্রোফাইল এলাকায় দেশের শীর্ষ নির্বাচন কর্তাকে ঘিরে এই বিক্ষোভ রাজনৈতিক মহলেও নতুন তর্কের জন্ম দিয়েছে।

নদীয়ায় আতঙ্ক: 

আর ভোটমুখী রাজ্যে নদীয়ায় একই বুথে ২৫২ জনের নাম বাদ পড়ল ভোটার তালিকা থেকে। নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কে নদীয়ার শান্তিপুরের নতুন গ্রাম এলাকা।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন গ্রাম এলাকার ৭৪ নম্বর বুথে একসঙ্গে ২৫২ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ। চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

হঠাৎ করে এত সংখ্যক মানুষের নাম বাদ যাওয়ায় গ্রাম জুড়ে অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৩৫০। এর মধ্যে ৩৭৭ জনকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও শেষ পর্যন্ত ২৫২ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। এরপর থেকেই গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের দাবি, তারা জন্ম থেকেই এই দেশে বসবাস করছেন। এখানেই তাদের পড়াশোনা ও কর্মজীবন।২০০২ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত ভোট দিয়েছেন তারা।

তবুও হঠাৎ করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় তারা হতবাক। তাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন তারা।

গ্রামবাসীদের বক্তব্য: 

এসআইআর শুনানির সময় তারা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবুও কোনও রেহাই মেলেনি। এর ফলে অনেকের মধ্যেই নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের দাবি, তারা চরম দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন এবং কোথায় গিয়ে অভিযোগ জানাবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না।

এই ঘটনার পর থেকেই গ্রামজুড়ে আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে। অনেকেই জানিয়েছেন, উদ্বেগে তাদের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত যদি এই সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে তারা চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। এমনকি কেউ কেউ পরিবার নিয়ে আত্মহত্যার কথাও বলছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে লক্ষাধিক ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । তবে নির্বাচন কমিশন কবে এবং কী ভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: 'সন্দেহজনক ভোটার যাচাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছিল কমিশন, আমাকেই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল'

 

