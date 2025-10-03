English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nadia Unbelievable Incident: অবিশ্বাস্য! সাপের কামড়ে মৃত ১০ বছরের অভিরূপকে পাঠানো হল মর্গে, পোস্টমর্টেমের জন্য বের করতেই বেঁচে উঠল সে...

Nadia snake bite: মৃত শিশুটিকে নিয়েও যায় পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিস বাহিনী হসপিটালে পৌঁছয়, লাঠিচার্জ করে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 3, 2025, 04:43 PM IST
অনুপ কুমার দাস: সাপের কামড়ে অকস্মাত্‍ মারা যায় তেহট্ট নাটনা গরিবপুর গ্রামের বাসিন্দা ১০ বছর বয়সের অভিরূপ ঘোষ। মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুলিস মর্গে রাখা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তেহট্ট পুলিস মর্গ থেকে বের করে কৃষ্ণনগর জেলা হসপিটালে পাঠানোর সময় এলাকাবাসী দাবি করে মৃত শিশুটি বেঁচে আছে। নাক দিয়ে সর্দি বেরচ্ছিল,আর ইউরিনও বেরচ্ছিল। হঠাত্‍ দেখা যায়, বাচ্চা জীবিত আছে। ওই অবস্থায় বাচ্চাকে বের করে নার্সিংহোমের নিয়ে যাওয়া হয়। তা দেখে শিশুটিকে  অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সময় হসপিটালে ভাঙচুর করে পরিবারের লোকজন। মৃত শিশুটিকে নিয়েও যায় পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিস বাহিনী হসপিটালে পৌঁছয়, লাঠিচার্জ করে। তারপর পুলিস মৃত শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে,ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগরে পাঠায়। এই ঘটনায় চারজনকে থানায় ধরে নিয়ে যায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, গোটা বিষয় তদন্ত শুরু করেছে।

