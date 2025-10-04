Rampurhat Viral Girl: বিসর্জনে বেলেল্লাপনা! পুলিসের গাড়ির ছাদে উঠে ডিস্কো নাচ মদ্যপ যুবতীর, নামাতে যেতেই থুতু-লাথি... ভাইরাল VDO...
Rampurhat lady: শোভাযাত্রা চলছিল তার নিজস্ব ছন্দে—ভক্তের ভিড়, পুলিসের সতর্কতা, আর লোকজনের হাসি-আড্ডা। কিন্তু ঠিক তখনই, এই শৃঙ্খলিত আনন্দের মধ্যে ঘটলো এক মজার কান্ড, যা দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সকলের চোখ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, দশমীর দিনে দেবী দুর্গা মর্ত্য ছেড়ে ফিরে যাবেন স্বামীগৃহ কৈলাসে। তাই মণ্ডপে মণ্ডপে আজ শুধুই বিষাদের ছায়া।
উলুধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা আর ঢাকঢোলের বাজনায় থাকবে দেবী দুর্গার বিদায়ের সুর। বিসর্জনের সকালে হবে বিহিত পূজা। এরপর হবে দর্পণ ও বিসর্জন।
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানুষের মনের অসুরিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দেয়াই মূলত বিজয়া দশমীর তাৎপর্য। এ প্রবৃত্তিগুলোকে বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।
কিন্তু বিসর্জন শোভাযাত্রায় চলন্ত গাড়ির ছাদে অন্যরকম 'নাচ': এক শারদ-রাতের রঙিন কান্ড!
বীরভূমের রামপুরহাট, গত শুক্রবারের সন্ধ্যা। সবেমাত্র শেষ হয়েছে দুর্গাপূজার মহালক্ষ্মী পর্ব, শহর ভাসছে বিদায়ের বিষাদ ও বিজয়ার খুশিতে মেশা এক মিশ্র মেজাজে। চারিদিকে আলোর ঝলকানি, আর প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় ঢাকের বাদ্যি তখন উন্মাদনা ছড়াচ্ছে। পুলিসের গাড়ির ছাদে যুবতীর উন্মত্ত অবস্থায় নৃত্য। দুর্গাপুজোর উৎসবমুখর আবহে এমন দৃশ্য দেখে স্তব্ধ রামপুরহাট।
মোড়ে ডিউটিরত পুলিসের একটি চলমান গাড়ি। আর সেই গাড়ির ছাদেই হঠাৎ আবির্ভূত হলেন এক তরুণী! বোঝা গেল, তিনি একটু বেশিই ফুর্তিতে আছেন। গাড়ির ছাদকেই তিনি বানিয়ে ফেললেন তাঁর মঞ্চ। ঢাকের তালে তালে চলন্ত গাড়ির ওপরে শুরু হলো তাঁর বন্য নাচ। কখনও বসছেন, কখনও আবার ছাদেই দিচ্ছেন জোর কদমে লাথি, যেন কোনো বিখ্যাত রকস্টার তাঁর কনসার্ট মাতাচ্ছেন!
পুলিসকর্মীরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও, এই 'আন-সিডিউল্ড' পারফর্ম্যান্স বেশিক্ষণ চলতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে এলেন সেই নাচের আসর ভাঙতে। কিন্তু মঞ্চ ছাড়তে নারাজ সেই 'মত্ত' নর্তকী। স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে শুরু হলো তাঁর সামান্য বাদানুবাদ ও হালকা হাতাহাতি। শেষে, পুলিশকেই 'পার্টি-পুপারের' ভূমিকা নিতে হলো।
দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সেই 'উচ্ছ্বল' যুবতীকে অবশেষে গাড়ির ছাদ থেকে নামিয়ে আনা হলো এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিজেকে বাঁচাতে অভিযুক্ত যুবতী স্বেচ্ছাসেবককে থুতু ছেটান। এরপর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় তবে যুবতী কেন এমন আচরণ করছেন তা স্পষ্ট না হলেও স্থানীয়দের দাবি ওই যুবতীর মত অবস্থায় ছিলেন। যুবতীকে আজ তোলা হবে রামপুরহাট আদালতে
বিসর্জনের পবিত্র শোভাযাত্রায় চলন্ত গাড়ির ছাদে এমন কাণ্ড—রামপুরহাটের শারদ-রাতের ইতিহাসে যোগ করে গেল এক রঙিন ও বেপরোয়া উপাখ্যান। উৎসবের শেষ আলোয় মানুষ দেখল এক অন্যরকম 'তাণ্ডব' এবং কিছুটা হাসি, কিছুটা কৌতুক ও খানিকটা বিরক্তি নিয়েই বাকি বিসর্জন যাত্রা শেষ করলো জনতা।
