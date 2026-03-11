LPG Crisis: শিলিগুড়িতে শিহরন: বিকল সার্ভার, অনলাইনে গ্য়াস বুক করতে না পেরে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ

LPG Crisis: শিলিগুড়িতে শিহরন: বিকল সার্ভার, অনলাইনে গ্য়াস বুক করতে না পেরে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ
LPG Cylinder Booking trouble: গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের মতে, অতিরিক্ত চাপের ফলেই মাঝেমধ্যে সার্ভার বসে যাচ্ছে। যার ফলেই গত ৩ দিন ধরে এই সমস্যা বেশি দেখা দিয়েছে।
নারায়ণ সিংহ রায়: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রের বারুদের গন্ধ এখন বাংলার সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে। একদিকে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের অস্থিরতা, আর অন্যদিকে রাজ্যে রান্নার গ্যাসের (LPG) তীব্র হাহাকার—এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কলকাতা থেকে জেলা, সর্বত্রই এখন এক ছবি: গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য দীর্ঘ লাইন, সার্ভার বিভ্রাট এবং হু হু করে বেড়ে যাওয়া দাম। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দুবেলা হাঁড়ি চড়বে কি না, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা।
সংকটের মূলে মধ্যপ্রাচ্য ও সরবরাহে ঘাটতি
গত কয়েকদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের পাশাপাশি এলপিজি গ্যাসের জোগানেও বড়সড় বিঘ্ন ঘটেছে। আমদানিকৃত গ্যাসের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ভারতের বাজারে সিলিন্ডারের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলো পর্যাপ্ত জোগান দিতে না পারায় ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে সিলিন্ডারের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। গ্রাহকরা বুকিং করেও দিনের পর দিন অপেক্ষা করছেন, কিন্তু বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছাচ্ছে না।
নতুন নিয়ম ও বিপত্তি: ২৫ দিনের ফাঁস
সংকটের এই আগুনেই ঘি ঢেলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশিকা। আগে একটি সিলিন্ডার নেওয়ার ২১ দিন পর পরবর্তী বুকিং করা যেত। কিন্তু সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। সরকারের দাবি, মজুতদারি রুখতে এই পদক্ষেপ। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়ম সাধারণ মানুষের জন্য মরণফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশেষ করে যেসব পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি, তাদের একটি সিলিন্ডার বড়জোর দুই থেকে তিন সপ্তাহ চলে। ২৫ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে তারা নতুন করে বুকিং করতে পারছেন না। ফলে সিলিন্ডার ফুরিয়ে যাওয়ার পর অন্তত ৫ থেকে ৭ দিন কাটাতে হচ্ছে বিনা জ্বালানিতে। এই নিয়ম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে ছোট ও মাঝারি হোটেল এবং খাবারের দোকানগুলোতে। যেখানে দিনে দুই থেকে তিনটি সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়, সেখানে ২৫ দিনে একটি বুকিংয়ের নিয়ম তাদের ব্যবসা বন্ধের উপক্রম করেছে।
একধাক্কায় ৬০ টাকা বৃদ্ধি: পকেটে টান
সংকটের মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের দোহাই দিয়ে বাড়ানো হয়েছে গ্যাসের দাম। কলকাতায় গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাসের দাম একধাক্কায় ৬০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে যেখানে একটি সিলিন্ডারের দাম ছিল ৮৭৯ টাকা, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ টাকা। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে এই বাড়তি খরচ বহন করা এখন রীতিমতো অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই অতিরিক্ত ৬০ টাকা যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা।
সার্ভার বিভ্রাট ও ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে জনস্রোত
অনলাইনে গ্যাস বুকিং করতে গিয়েও চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। একসঙ্গে বহু মানুষ বুকিংয়ের চেষ্টা করায় তেল সংস্থাগুলোর সার্ভার বিকল হয়ে পড়েছে। অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বুকিং নেওয়া যাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে।
কলকাতার বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সির সামনে ভোররাত থেকে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে একটা বড় অংশই প্রবীণ নাগরিক। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে আবার সেই পুরনো দিনের মতো রসিদ হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অনেক জায়গাতেই এই লাইন নিয়ে উত্তেজনা ও ধস্তাধস্তির খবর পাওয়া গিয়েছে।
আইআরসিটিসি-র বিকল্প পরামর্শ
জ্বালানি সংকটের এই ভয়াবহতা আঁচ করে রেলের সহযোগী সংস্থা IRCTC সাধারণ মানুষকে বিকল্প পথ খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যতদিন না এই সংকট কাটছে, ততদিন বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ইন্ডাকশন ওভেন বা ইলেকট্রিক হিটার ব্যবহার করাই শ্রেয়। তবে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, যেখানে বিদ্যুতের বিলও চড়া, সেখানে ইন্ডাকশন ওভেনে রান্না করা কতটা সাশ্রয়ী হবে?
শিলিগুড়ির চিত্র
রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো শহর শিলিগুড়ি তেও গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটার থেকে শুরু করে দোকানগুলোতে ব্যাপক ভিড় দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকের মধ্যে একটা প্যানিক সৃষ্টি হয়েছে! যুদ্ধের ফলে হয়তো গ্যাস আর পাওয়া যাবে না বলেই দেশীয় ভাগ গ্রাহকদের ধারণা।
পাশাপাশি ডিজিটালাইজেশনের ফলে এখন আর আগের মতো ম্যানুয়ালি গ্যাস বুকিং হয় না হওয়ার ফলে গ্রাহকদের বাড়ি থেকেই মোবাইলের মাধ্যমেই গ্যাস বুকিং করতে হয়। কিন্তু সার্ভার বসে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মোবাইল থেকে গ্যাস বুক করতে পারছেন না বলেই জানাচ্ছেন গ্রাহকরা। মূলত গত তিন দিন ধরে অনলাইনের মাধ্যমে আগের মতো গ্যাস বুকিং করতে পারছেন না গ্রাহকরা।
গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের মতে, অতিরিক্ত চাপের ফলেই মাঝেমধ্যে সার্ভার বসে যাচ্ছে। যার ফলেই গত ৩ দিন ধরে এই সমস্যা বেশি দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মানুষের মধ্যে অতিমাত্রায় প্যানিকের ফলে বাড়তি চাপ পড়ছে গ্যাস বুকিং এর ক্ষেত্রে। যার ফলেই মাঝেমধ্যে সার্ভার বসে যাচ্ছে।
বিশেষত অন্যান্য দিনের তুলনায় গত তিন দিন ধরে গ্যাস বুকিং এর ক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ গুণ বেশি মানুষের ভিড় বাড়ছে আমাদের গ্যাস বুকিং সেন্টার গুলোতে। ফলে গ্যাস বুকিং করতে আসা গ্রাহকদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ তারা গ্যাস বুক করতে এসে বাড়তি চাপের ফলে আমাদের গ্যাস বুকিং করবার সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্ভার বসে যাচ্ছে। আমরাও বেশ অসুবিধের মধ্যে রয়েছি। সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের থেকে অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান না করা হলে আগামীতে মানুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে বলেই মনে করছেন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরা।
গ্যাস বুকিঙে ভয়ংকর ছবি
রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে, বুকিং করেও মিলছে না! তাই বাধ্য হয়েই ৮৫ বছরের অসুস্থ বৃদ্ধ হাতে লাঠি ভর দিয়ে গ্যাস বুক করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ল।
বেশ কয়েকদিন ধরে বাড়িতে রান্নার গ্যাস নেই, তাই ৮৫ বছর উর্ধ্ব এক বৃদ্ধকে দেখা গেল হাতে লাঠি ভর দিয়েই গ্যাস বুক করতে এসে কিছুটা অসুস্থ হয়ে গ্যাসের দোকানের সামনে বসে পড়লো। কথা বললাম তার সাথে, উত্তরে তিনি জানালেন , বাড়িতে রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। অনলাইনে বুকিং করছি তাতেও কোনো লাভ হচ্ছে না। সার্ভারের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফলে অসুস্থ অবস্থায় লাঠি ভর দিয়েই আমায় আসতে হলো গ্যাস বুক করতে। এখন দেখি গ্যাস পাওয়া যায় কিনা। একইভাবে কারো বয়স ৭০ কারো বয়স ৭৫ তাদেরকেও কিন্তু এই রান্নার গ্যাসের লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস বুক করতে আসতে দেখা গেল তাদেরও কিন্তু একই বক্তব্য। বেশ কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি অনলাইনে বুকিং হচ্ছে না, আবার কারো কারো মোবাইলের মাধ্যমে বুকিং হয়ে গেলও গ্যাস এখনো তাদের বাড়িতে পৌঁছয়নি।
শরীরের অসুস্থতা ও বয়েসকে পিছে ফেলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বেশ কিছু সিনিয়র সিটিজেনকে দেখা গেলো গ্যাসের দোকানের লাইনে। আশায় রয়েছে হয়তো পুনরায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে পাশাপাশি তাদের বাড়িতেও আগের মতন এবারেও রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাবে।
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ
বর্তমান এই পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে ডিস্ট্রিবিউটর বা প্রশাসন—কারও কাছেই স্পষ্ট কোনো উত্তর নেই। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না ফিরলে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। এদিকে রাজ্যজুড়ে গৃহিণীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। অনেকেই বলছেন, "দাম না হয় কষ্ট করে দিলাম, কিন্তু টাকা দিয়েও যদি গ্যাস না পাওয়া যায়, তবে খাব কী?"
সব মিলিয়ে, যুদ্ধের রেশ সীমান্ত ছাড়িয়ে এখন বাংলার প্রতিটি হেঁশেলে আছড়ে পড়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ ছাড়া এই ‘গ্যাস-সংকট’ কাটানো সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
