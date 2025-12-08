English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: আশংকাই সত্যি! আতঙ্কের SIR-এ রাজ্যজুড়ে খসড়া তালিকা থেকে বাদ ৫৬ লক্ষের নাম...

SIR Bengal Update Today: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR - Special Intensive Revision) কাজে একটি বড় জটিলতা সামনে এসেছে। 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম' (Un Collectable Form)-এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৩১টি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 8, 2025, 10:08 PM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়:  পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী তালিকা সংশোধনের (SIR in Bengal) জন্য যে বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা চলছে, তার প্রাক-শুনানি পর্ব প্রায় শেষের পথে। ৭.৬ কোটি ভোটারের প্রায় ১০০% ডেটা ইতিমধ্যেই ডিজিটাল করা হয়েছে। তবে, একটি বিষয় সহসাই আলোচ্য হয়ে উঠেছে, বাংলা থেকে নাকি ৫৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়বে! আরও জানা যাচ্ছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার-- সংখ্যাটা কম করে ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ হবে-- যদি তালিকায় থাকতে চান, তবে তাঁদের সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) কর্মকর্তাদের শুনানিতে অংশ নিতে হবে। কারণ তাঁদের 'ডেটা আনম্যাপড' রয়ে গিয়েছে। 'ডেটা আনম্যাপডে'র অর্থ, ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে এঁদের ডেটা মিলছে না!

ভোটার তালিকা সংশোধনে জটিলতা: ৫৬ লক্ষ 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম', মৃত ভোটারের সংখ্যাও বাড়ছে।

নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার বিকেল পর্যন্ত মৃত ভোটারের সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৪৫। 

'আন-কালেক্টেবল' ভোটার কারা?

ভোটারদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, এই 'আন-কালেক্টেবল' বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হচ্ছে? কমিশন আগেই ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে এই তালিকায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত:

মৃত (Died)

খুঁজে পাওয়া যায়নি বা অনুপস্থিত (Not Found / Absent)

স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত (Permanently Shifted)

ইতিমধ্যেই নাম নথিভুক্ত আছে (Already Enrolled/Duplicate)

অন্যান্য (Others)

অর্থাৎ, এই সমস্ত ব্যক্তিদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাবে।

কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে, (আন-কালেক্টেবল) ভোটার  

স্থানান্তরিত ভোটার  (Permanently Shifted) ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬২৯

নিখোঁজ ভোটার (Not Found/Absent)১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭১০

ডুপ্লিকেট ভোটার (Duplicate Enrolled)১ লক্ষ ৩২ হাজার ২১৫

অন্যান্য (Others)৪৭ হাজার ৮৩২ 

আপলোড না হওয়ায় অসন্তোষ 

কমিশন জানিয়েছে যে এখনও অনেক জেলায় 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম'-এর সংখ্যা আপলোড করা হয়নি। ফলে আসল সংখ্যাটা স্পষ্ট হচ্ছে না। এ কারণে দিল্লির নিযুক্ত স্পেশ্যাল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত (Subrata Gupta) বেশ কিছু বিএলও-র (BLO - Booth Level Officer) কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 

কমিশন খবর পেয়েছে যে কিছু স্থানীয় প্রশাসনের কর্তা নাকি বিএলও-দের বলছেন, এখন তাড়াহুড়ো করে কিছু আপলোড করার দরকার নেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে আপলোড করলেই হবে। স্পেশ্যাল অবজার্ভার এই বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে বিএলও-রা ঠিক কার নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। কমিশনের বক্তব্য, আপলোডের প্রক্রিয়া যত দ্রুত শেষ হবে, ততই পশ্চিমবঙ্গের মৃত ভোটারের আসল সংখ্যা স্পষ্ট হবে।

কড়া অবস্থানে নির্বাচন কমিশন: 

৫ জন স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার নিয়োগভোটার তালিকা সংশোধন পর্বে নির্বাচন কমিশন এবার আরও কঠোর হয়েছে। এই ইঙ্গিত গত শুক্রবারের বৈঠকেই মিলেছিল, যা সোমবার সকালে নতুন নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। কমিশন রাজ্যের পাঁচটি ডিভিশনের জন্য পাঁচজন শীর্ষস্থানীয় আইএএস অফিসারকে 'স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার' (Special Roll Observer) হিসাবে নিয়োগ করেছে। এই পাঁচজন অফিসারই কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের যুগ্মসচিব (Joint Secretary)। 

এই পর্যবেক্ষকদের মূল দায়িত্ব তিনটি বিষয়ে কঠোর নজরদারি চালানো:

১. যোগ্য নাগরিক অন্তর্ভুক্ত: কোনও যোগ্য নাগরিক যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন।
২. অযোগ্যদের বাদ দেওয়া: কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যেন তালিকায় ঢুকতে না পারেন।
৩. নজরদারি: দাবি-আপত্তি গণনা, নোটিস নিষ্পত্তি এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কঠোর পর্যবেক্ষণ করা।

সংবিধানের ৩২৪(৬) ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত এই পর্যবেক্ষকরা পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন সরাসরি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। 

কোন ডিভিশনে কে পর্যবেক্ষক: 

ডিভিশন পর্যবেক্ষকের নাম ও পদবি

মেদিনীপুর

নীরজ কুমার বানসোড়, আইএএস, যুগ্মসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, 

প্রেসিডেন্সি

কুমার রবি কান্ত সিংহ, আইএএস, যুগ্মসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

মালদহ:

অলোক তিওয়ারি, আইএএস, যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রক

জলপাইগুড়ি: 

পঙ্কজ যাদব, আইএএস, যুগ্মসচিব, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকবর্ধমানকৃষ্ণ কুমার নিরালা, আইএএস, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক

বিশেষ ক্যাম্প এবং ভোটার তালিকা সংশোধনে আপডেট

ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) কাজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলি নিচে দেওয়া হলো:

১. বিশেষ ক্যাম্প ও নির্দেশাবলী:

বিশেষ ক্যাম্প আয়োজন করা হতে পারে। 

সিইও-র নির্দেশ: রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের (DEO) নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বৃদ্ধাশ্রম (Old age home), বিধবা হোম (Widow home), যৌনকর্মী কেন্দ্র (Sex workers’ centres), এবং প্রতিবন্ধী কেন্দ্রগুলিতে (Handicapped centres) সবাই যেন তালিকা সংশোধনের ফর্ম পান।

২. 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম'-এর সংখ্যা 

(এখনও পর্যন্ত)এখনও পর্যন্ত পাওয়া 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম' (Uncollectable Forms)-এর মোট সংখ্যা এবং তার বিভাগগুলি নিম্নরূপ:

মৃত ভোটার (Dead)২৩,৯৮,৩৪৫

খুঁজে পাওয়া যায়নি/নিখোঁজ (Untraceable)১০,৯৪,৭১০

স্থানান্তরিত (Shifted)১৯,৬৪,৬২৯ডুপ্লিকেট (Duplicate)১,৩২,২১৫

অন্যান্য (Others)৪৭,৮৩২

মোট৫৬,৩৭,৭৩১৩

৩.আর্থিক অনুদান

অর্থ বরাদ্দ: সরকারের পক্ষ থেকে ৬১ কোটি টাকা রিলিজ করা হচ্ছে।

বিতরণ: এই অর্থ কালকে (মঙ্গলবার) সিইও (CEO) পেয়ে যাবেন। এরপর বুথ লেভেল অফিসারদের (BLO) প্রত্যেককে প্রায় ৪,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এর আগে তাঁদের ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। বাকি টাকা ধাপে ধাপে দেওয়া হবে।

৪. 'জিরো আন-কালেক্টেবল ফর্ম' বুথের সংখ্যা

যে বুথগুলিতে 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম'-এর সংখ্যা শূন্য (০), সেই বুথগুলির সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে:

প্রাথমিক ঘোষণা: শুরুতে ২,২০৮টি বুথকে 'জিরো আন-কালেক্টেবল ফর্ম' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

পর্যায়ক্রমিক হ্রাস: সেই সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায়: ২,২০৮ থেকে ৪৮০৪৮০ থেকে ২৮২৮ থেকে ৭আজ তা ৭ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২-টিতে।

বর্তমান অবস্থান: বর্তমানে হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দুটি বুথে 'আন-কালেক্টেবল ফর্ম'-এর সংখ্যা শূন্য (০) রয়েছে।

