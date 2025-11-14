SIR in Bengal: মেয়ের নাম নেই ভোটার লিস্টে, আসেনি এনুমারেশন ফর্মও! আতঙ্কে বৃদ্ধ বাবার আত্মহত্যা...মর্মান্তিক...

SIR in Bengal: মেয়ের নাম নেই ভোটার লিস্টে, আসেনি এনুমারেশন ফর্মও! আতঙ্কে বৃদ্ধ বাবার আত্মহত্যা...মর্মান্তিক...
নারায়ণ সিংহ রায়: SIR (SIR in Bengal) আতঙ্কে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা (SIR death fear) পথ বেছে নিলো রাজগঞ্জ (Rajgunj, Jalpaiguri) ব্লকের আমবাড়ির ষাটোর্ধ্ব ভুবন চন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তি।
মেয়ের নামে আসেনি এনুমারেশন ফর্মে (Enumeration Form)। গভীর চিন্তায় ছিলেন বাবা। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির পাশের গাছ থেকে সেই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির ঘটনা। এসআইআর আবহে ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে শোকাহত ওই বাড়িতে ছুটে আসেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তুষার কান্তি দত্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আমবাড়ির কামারভিটা বুথের ভুবন চন্দ্র রায়ের মেয়ে শিবানী রায়ের ( ৩১) অন্য ব্লকে বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। তবে বিয়ের পরেও বাবার বাড়িতে এসে ভোট দিতেন। ভুবন চন্দ্র রায় ( ৬০ ) এবং তার স্ত্রী ও ছেলের নামে এনুমারেশন ফর্ম এলেও ওই মেয়ের নামে ফর্ম আসেনি। এই নিয়ে কয়েকদিন থেকে খুব চিন্তায় ছিলেন ভুবনবাবু। এরপরই ঘটে যায় ওই ঘটনা। পরিবারের দাবি, মেয়ের নামে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় আত্মঘাতী হয়েছেন ভুবন বাবু। একই দাবি করেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।
তিনি বলেন, 'শুধু এই ঘটনা নয়, জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকজন এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছে। পরিবারটিকে আশ্বস্ত করলাম, চিন্তা করবেন না মেয়ের নাম ভোটার তালিকা উঠবে'।
এর আগে, উত্তর ২৪ পরগনার গারুলিয়ায় SIR আতঙ্কে আত্মহত্যায় বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে টোটো চালকের ঝুলন্ত দেহ। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুমন মজুমদার। গারুলিয়ার সোদলাট্যাঙ্ক রোডে একটি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। টোটো চালাতেন সুমন। গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সুমনের মা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নোয়াপাড়া থানার পুলিস। ছুটে আসেন গারুলিয়ার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পঙ্কজ দাসও। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য় পাঠানো হয়েছে ব্যারাকপুরের বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে।
শাসক দল তৃণমূলের মতে, এখনও অবধি SIR আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। যদিও বিরোধীরা এই তথ্য মানতে নারাজ। SIR শুরু হওয়ার পরই, সারা রাজ্যের যে কোনও মৃত্যুকে তৃণমূল অতিরঞ্জিত করে মানুষের মধ্যে আরও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।
প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার থেকেই শুরু হবে ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ। শনিবারের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করা হবে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা। সেই আলোচনাতেই এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শেষ ধাপে সময় সবথেকে বেশি লাগে, তবে চেষ্টা করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহেই ফরম বিলি শেষ করার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। গত (১২.১১.২০২৫) বিকেল ৪টে পর্যন্ত রাজ্যে ৬.৮৭ কোটিরও বেশি শুমারি ফর্ম (Enumeration Forms) বিতরণ করা হয়েছে।
SIR প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। কে ফর্ম ফিল আপ করবেন, কোন ভাষায় তা ফিল আপ করতে হবে, এমনকী কোন কালি দিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, তা নিয়েও এনুমারেশন পর্বের মাঝেই বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। ভোটারদের মনের সংশয় কাটাতে তাই জবাব নিয়ে হাজির নির্বাচন কমিশন।
