Zee News Bengali
SIR: বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট! কমিশনের কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও এবার প্রামাণ্য নথি?

SIR in Bengal: পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত ১১টি নথির সঙ্গে আধার কার্ড, রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। এই বিষয়ে, রাজ্য সরকার মঙ্গলবার রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর (সিইও) কার্যালয়ে তাঁদের পরামর্শ পাঠিয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 10, 2025, 12:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় SIR (SIR) প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার (West Bengal Goverment)। SIR-এর বিকল্প নথি হিসেবে আধার (Adhar), রেশন (Ration Card) এবং স্বাস্থ্যসাথী (Swastha Sathi Card) কার্ড সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেছে।

রাজ্যের প্রস্তাব: 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত ১১টি নথির সঙ্গে আধার কার্ড, রেশন কার্ড এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। এই বিষয়ে, রাজ্য সরকার মঙ্গলবার রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর (সিইও) কার্যালয়ে তাঁদের পরামর্শ পাঠিয়েছে। রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল দেশের অন্যান্য রাজ্যের সিইওদের সঙ্গে বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই তিনি কমিশনের কাছে এই প্রস্তাব সহ একটি খসড়া প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। সভায়, তিনি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি এবং এই নতুন নথি প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য: 

সূত্রের খবর যে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে নিবন্ধিত ১১টি নথির পাশাপাশি কোনও বিকল্প নথি যোগ করা যেতে পারে কিনা। এই ধারাবাহিকতায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতিরিক্ত নথি হিসেবে আধার, রেশন এবং স্বাস্থ্য সঙ্গী কার্ড যোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। সোমবার, সুপ্রিম কোর্ট বিহারে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ১১টি নথির সাথে আধার যোগ করার অনুমোদন দিয়েছে।

সরকারের উদ্যোগ: 

সরকার দ্বাদশ নথি হিসেবে কার্ডটি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে, এই আদেশ অন্যান্য রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এছাড়াও, মাত্র ১১টি নথির ভিত্তিতে সমস্ত ভোটার যাচাই করা সম্ভব কিনা তাও প্রশ্ন থেকে যায়। এই কারণেই বাংলা সরকার অতিরিক্ত নথি যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। রাজ্য সরকার কেবল সিইও অফিস থেকে নয়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকেও এই বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিল। আলোচনার পর, রাজ্য এই তিনটি নথিকে ঐচ্ছিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
sirBengal SIRBengalAssembly election2026Election CommissionSwasthyasathi Cardration cardSupreme CourtTMCI N D IAabhishek bandyopadhyayMamata Bndyopadhyay
