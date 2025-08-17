Sodpur: প্রেমিকার আত্মহত্যার প্ররোচনা! দীর্ঘদিনের প্রেমিক ঠিক তারপরই... হাড়হিম ঘটনা ...
Sodepur Crime News: গতকাল, হোয়াটসঅ্যাপে বাবলি বিবেককে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন বলে অভিযোগ। এরপরই বিবেক নিজের ঘরে আত্মহত্যা করেন।
বরুণ সেনগুপ্ত: সোদপুর অ্যাঙ্গলেস নগরে এক যুবককে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে তার প্রেমিকার বাড়ির সামনে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় এলাকাবাসী বিক্ষোভ করলে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত প্রেমিকাকে গ্রেফতার করে। প্রেমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু। অভিযোগের তির প্রেমিকার দিকে। ভিডিও কল করে প্রেমিককে এই পথে যাওয়ার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ প্রেমিকার দিকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিবেক দাসের সঙ্গে বাবলি পান্ডের দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গতকাল, হোয়াটসঅ্যাপে বাবলি বিবেককে আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচিত করেন বলে অভিযোগ। এরপরই বিবেক নিজের ঘরে আত্মহত্যা করেন। গত শনিবার হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজে দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপরেই নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নেওয়ার পথ বেছে নেন বিবেক দাস। তাতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকা বাবলি পান্ডের বিরুদ্ধে।
বিবেক দাসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা বাবলি পান্ডের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং তার শাস্তির দাবি তোলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাবলি একইসাথে একাধিক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয়।
খবর পেয়ে খড়দহ থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তারা বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে, আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে পুলিস বাবলি পান্ডেকে গ্রেফতার করে। বিবেক দাসের পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভের পরিবেশ বিরাজ করছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
আরও পড়ুন: SIR: কেন নাম বাদ, তালিকা প্রকাশ করে জানাতে হবে কমিশনকে! আধার দেখিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ভুক্তভোগীরা, SIR ইস্যুতে বিরাট রায় সুপ্রিম কোর্টের
আরও পড়ুন: Robbery at ex judge's home : জজ-ব্যারিস্টারেরও ছাড় নেই! বিচারপতির বাড়ি খুনে ডাকাতদের হানা, মারতে রেডি... ভয়ংকর VDO...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)