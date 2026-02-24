English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দিল বিরাট নির্দেশ...

SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দিল বিরাট নির্দেশ...

Upper Primary Recruitment: ২৮ আগস্ট ২৪ আপার প্রাইমারি ১৪০৫২ নিয়োগ এর নির্দেশ হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪- ১২৭২৩ ক্যান্ডিডেট এর কাউন্সিলিং হয়। বাকি ১২০৪১ ক্যান্ডিডেটের ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কাউন্সিলিঙিয়ের নির্দেশ হয়। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 24, 2026, 04:45 PM IST
SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিশ বাঁও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দিল বিরাট নির্দেশ...

অর্ণবাংশু নিয়োগী:  বারংবার কলকাতা হাইকোর্ট নিয়োগের নির্দেশ দিলেও,মানছে না রাজ্য। আপার প্রাইমারির আদালত অবমাননার মামলায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চ্যাটার্জির ডিভিশন বেঞ্চ সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিকে।

২৮ আগস্ট ২৪ আপার প্রাইমারি ১৪০৫২ নিয়োগ এর নির্দেশ হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪- ১২৭২৩ ক্যান্ডিডেট এর কাউন্সিলিং হয়। বাকি ১২০৪১ ক্যান্ডিডেটের ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কাউন্সিলিঙিয়ের নির্দেশ হয়। তার পরেও কাউন্সিলিং করেনি রাজ্য। আর এবার, বারবার বলার পরেও কাউন্সিলিং হয়নি বলে অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠাল আদালত। 

গত ৩০ জানুয়ারি আদালত দুই সপ্তাহ সময় দেয় রাজ্যকে। আজও সেই সমাধান না হওয়ায়, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন, কমিশনের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারিকে ৩০ মার্চ দুপুর দুটোয় স্বশরীরে হাজিরার নির্দেশ ।

যদিও রাজ্য জানায় এর আগেই সমাধান হবে, তাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি তপোব্রত  চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ চ্যাটার্জির ডিভিশন বেঞ্চ ডিভিশন বেঞ্চ। 

আইনজীবী আশীষ চৌধুরী বলেন, 'এই সমস্যাটা অনেকদিন ধরেই তৈরি হয়ে আছে। যারা কাউন্সেলিঙে ডাক পাচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট ক্যাটাগরিতে শূন্য পদ নেই বলে- তাদেরকে অন্য ক্যাটাগরিতে চাকরি (ক্যাটাগরি কনভার্ট) দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে অনুমতি চাইছে রাজ্য। যদি তাই হয় তাহলে আবার অন্য ক্যাটাগরির অপেক্ষারতরা বঞ্চিত হবে।' 

আদালত রাজ্যের গড়িমসি দেখেই তলব করার নির্দেশ।

এর আগে, আপার প্রাইমারিতে নিয়োগে চাকরিহারা শিক্ষককে 'শূন্য পদ থাকলে মামলাকারীকে কাজে যোগ সুযোগ দেওয়া হোক'- স্কুল সার্ভিস কমিশনকে এমনই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। আর যদি শূন্য পদ না থাকে? আদালত জানিয়েছিল, 'ভবিষ্যতে নিয়োগ হলে মামলকারীকে সুযোগ দেওয়া হোক। কমিশনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে'।

এই মামলা চলাকালীন হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল এসএসসিকে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্ন ছিল, 'কার ভুলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়েছে? যোগ্য শিক্ষকদের কেন বাড়ি ফিরতে হল'? এদিন কমিশনের আইনজীবী আদালতকে জানান, 'নিয়োগ বাতিলে কমিশনের কোনও ভুল ছিল না'। এমনকী, কমিশনের নতুন পরিচয় নিয়েও সওয়াল করেন তিনি। বলেন, 'অফিসাররা বদলে গিয়েছেন। এটা নিউ কমিশন'।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি-র ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল। নবম-দশম শ্রেণিতে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। আপার প্রাইমারিতে ফিজিক্যাল এডুকেশন ও ওয়ার্ক এডুকেশন শিক্ষক পদে নিয়োগে কাউন্সেলিং সুযোগ পেয়েছিলেন এক চাকরিহারা শিক্ষক। কিন্তু তখন সেই সুযোগ নেননি তিনি।  এখন আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলাতে রায় ঘোষণা করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

মামলাকারীর আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী বলেন, 'সুপ্রিম নির্দেশ মেনে পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার পর্যবেক্ষণ ছিল। সুপারিশ পত্র পাওয়ার পরেও ৯০ দিন পর্যন্ত কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মামলাকারী যোগ্য প্রার্থী। কমিশনের ভুলে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছেন'। 

