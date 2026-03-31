English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal assembly election 2026: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতার হাত ধরেই বিজেপিতে বড় ভাঙন

West Bengal assembly election 2026: ভোটের আগেই রেজাল্ট আউট: তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতার হাত ধরেই বিজেপিতে বড় ভাঙন

TMC vs BJP: ভোটের আগে শাসক ও বিরোধী শিবিরে ভাঙা-গড়ার খেলা লেগেই চলেছে। রাজনীতি যে অনিশ্চয়তার খেলা এবং এখানে যে 'শেষ কথা' বলে কিছু নেই, তার প্রমাণ আবারও মিলল এই দলবদলের রাজনীতিতে।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 31, 2026, 01:54 PM IST
নকিবুদ্দিন গাজি: ভোটের সময়সীমা যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধীদের ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।  নামখানাতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান। 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগর বিধানসভার নামখানাতে বিজেপির মণ্ডল কমিটির সদস্য বুথ কমিটির সদস্য-সহ ১০০ জনের বেশি কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। তাদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিলেন গঙ্গাসাগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি সীমন্ত মালিক। স্থানীয় নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা যুব সভাপতি অভিষেক দাস।

আবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা ও মহেশতলা এলাকার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ। তাই সবদিক থেকেই নজর রাখতে হচ্ছে নিজের বিধানসভার প্রচারে। 

পাশাপাশি অন্য বিধানসভার প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে যাচ্ছেন। ভোটের অংক বাড়াতে এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের বিধানসভা ছাড়া অন্যান্য বিধানসভাতে প্রচার করছেন। লোকসভা ভোটে ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি লিড দিয়েছিল ,সেই বিজেপির গড় ভাঙতে তৃণমূলের মিছিল। 

সেখানেই কয়েক শো বিজেপির মহিলা সমর্থকরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার যুব সাথী মানুষের মন কেড়েছে, সেই কারণে বিজেপির মহিলা সমর্থক ভোটাররা দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন বলে এমনটাই জানা যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে আরেক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর প্রচারে দেখা গেল প্রচার করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। 

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার প্রচার করেন, আর সেই প্রচারে পান্নালাল হালদারের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মগরাহাট পশ্চিমের বিধানসভার শামীম আহমেদ প্রচার করলেন।

ভোটের আগে শাসক ও বিরোধী শিবিরে ভাঙা-গড়ার খেলা লেগেই চলেছে। রাজনীতি যে অনিশ্চয়তার খেলা এবং এখানে যে 'শেষ কথা' বলে কিছু নেই, তার প্রমাণ আবারও মিলল জলপাইগুড়ি জেলার রাজনীতিতে। সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃণমূলে সসম্মানে ফিরিয়ে নেওয়া হল বাগরাকোটের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি রাজেশ ছেত্রীকে। তবে কেবল দলেই ফেরা নয়, রাজেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জেলা কমিটির সম্পাদকের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর তার ঠিক আগেই শাসক শিবিরের এই 'মাস্টারস্ট্রোক' রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাগরাকোটে তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতার অভিযোগ তুলে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর জেলা তৃণমূল সভানেত্রীর নির্দেশে রাজেশ ছেত্রীকে অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুশীল মাঝিকে। কিন্তু ভোটের দামামা বাজতেই বদলে যায় সমীকরণ।

পাশাপাশি, বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই ফের উত্তপ্ত নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মাটি। শুক্রবার সকালে আমদাবাদ অঞ্চলের শুবদিতে তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ধস নামিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন ১১টি পরিবারের সদস্যরা। দলত্যাগীদের মধ্যে বড় অংশই মহিলা, যাঁরা রাজ্য সরকারের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের বদলে কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার দাবিকে হাতিয়ার করে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন। এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে এই দলবদল কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

যোগদানকারী মহিলারা মূলত শক্তির মুক্তেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, কোনও সংগত কারণ ছাড়াই এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের চাপে তাঁদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের রুটিরুজি হারিয়ে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

