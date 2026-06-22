জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নারীর ক্ষমতায়ন, বেতন ছাড়াই গার্হস্থ্য শ্রম নিয়ে এ যাবত্ বহু কথা হয়েছে। আইন কানুন, কোনও সামাজিক লড়াইও বাড়ির মহিলা-নারীদের গৃহশ্রমের মর্যাদা দিতে পারেনি। অর্ধেক আকাশ থেকেছে অবহেলিত। সারাদিন যে রান্নাঘরে মহিলাদের উদয়াস্ত খাটনি যায়, সেই জায়গা যে কখনও তাঁকে রোজগারের জায়গা দিতে পারে, তা দেখিয়ে দিল বিজেপি সরকারের প্রথম রাজ্য বাজেট। দিল স্বীকৃতি এবং গৃহবধূদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে এক অভূতপূর্ব ও দূরদর্শী পদক্ষেপের ঘোষণা করল সরকার।
সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্য জুড়ে মহিলাদের জন্য একটি নতুন 'ক্লাউড কিচেন পলিসি' (Cloud Kitchen Policy) আনার কথা জানান। এর ফলে, বাড়ির মহিলারা তাঁদের প্রাত্যহিক রান্নার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, ঘরোয়া পরিকাঠামো ব্যবহার করেই ন্যূনতম বিনিয়োগে ঘরে বসে আয়ের সুযোগ পাবেন।
সম্প্রতি একটি মামলার পর্যবেক্ষণে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, একজন গৃহবধূর দৈনিক পরিশ্রমের মূল্য ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা হওয়া উচিত। সর্বোচ্চ আদালতের সেই ভাবনার সঙ্গেই যেন সাযুজ্য রেখে, এবার গৃহবধূদের চেনা রান্নাঘরকেই উপার্জনের নতুন উৎসে পরিণত করার রূপরেখা তৈরি করল রাজ্য সরকার।
কী এই ক্লাউড কিচেন?
এতদিন ধরে মহিলাদের রান্নার অসাধারণ স্কিল বা দক্ষতা শুধুমাত্র পারিবারিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার সেই মেধাকেই বাণিজ্যিক রূপ দিতে সাহায্য করবে সরকার।
ঘরোয়া পরিকাঠামোর ব্যবহার: ব্যবসা শুরু করার জন্য আলাদা করে কোনও দোকান বা রেস্তোরাঁ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাড়ির রান্নাঘর থেকেই এই মাইক্রো-উদ্যোগ করা যাবে।
সরকারি প্রশিক্ষণ: মহিলাদের পেশাগতভাবে গড়ে তুলতে খাদ্য নিরাপত্তা (Food Safety), স্বাস্থ্যবিধি, ব্যবসা পরিচালনা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং বাজার প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিশেষ ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।
সহজ ঋণ: এই পলিসির মাধ্যমে মহিলারা যাতে সহজে মাইক্রো-ফাইনান্স বা ক্ষুদ্র ঋণ পেতে পারেন এবং আইনি জটিলতা ছাড়াই ব্যবসা চালাতে পারেন, তার জন্য নিয়মকানুন অত্যন্ত সরল করা হবে।
সরকারের আশা, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার মহিলা কর্মজীবন ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন।
নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটের একটা বড় অংশই বরাদ্দ করা হয়েছে মহিলাদের সার্বিক সুরক্ষায় ও ক্ষমতায়নে। ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত একাধিক বড় স্কিম ঘোষণা করেছেন:
সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ: কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঘোষিত ১ লক্ষ সরকারি শূন্যপদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
উচ্চশিক্ষায় অনুদান: কলেজ স্তরে ছাত্রীদের ড্রপ আউট রুখতে স্নাতকে ভর্তির সময় অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।
অন্যান্য জনমুখী প্রকল্প: মহিলাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’, গর্ভবতী মায়েদের জন্য এককালীন ২১,০০০ টাকা ও পুষ্টি কিট এবং নিরাপত্তার স্বার্থে মহিলা থানা ও রাজ্য রিজার্ভ ফোর্সে ২টি সম্পূর্ণ মহিলা ব্যাটালিয়ন তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
সব মিলিয়ে, নতুন সরকারের এই বাজেট বাংলার নারী সমাজকে স্বনির্ভরতার এক নতুন দিশা দেখাল। ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি থাকা রান্নার স্বাদ এবার পৌঁছে যাবে বাণিজ্যিক বাজারে, যা শুধু মহিলাদের পকেটেই টান কমাবে না, বরং রাজ্যের অর্থনীতিতেও এক নতুন গতি এনে দেবে।
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