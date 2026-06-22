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আপনার রান্নাঘরই এবার আপনার আয়ের উত্‍স? নারীর ক্ষমতায়নে এবার বিরাট চমকপ্রদ ঘোষণা সরকারের

Cloud Kitchen in Budget 2026: সরকারের আশা, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার মহিলা কর্মজীবন ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:55 PM IST
আপনার রান্নাঘরই এবার আপনার আয়ের উত্‍স? নারীর ক্ষমতায়নে এবার বিরাট চমকপ্রদ ঘোষণা সরকারের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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