Zee News Bengali
WB Govt Primary School: তাই আমরা ঠিক করি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে, যে মাসে যাদের জন্মদিন থাকবে একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে সেই দিনে সবার জন্মদিন পালন করা হবে। 

নবনীতা সরকার | Aug 11, 2025, 05:06 PM IST
Student's birthday celebration in WB govt primary school: সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের কেক কেটে জন্মদিন পালন, পাতে পড়ছে ফ্রাইড-রাইস, চিকেন-চাটনি ...

বিধান সরকার:  প্রত্যেক মাসে হয় জন্মদিন, কেক কাটা হয়, উপহারও থাকে, মিড ডে মিলে থাকে স্পেশাল মেনু।

পোলবার পাউনান সিদ্ধেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের স্কুলমুখী করতে অভিনব উদ্যোগ প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম ঘোষালের। তার ফলও মিলছে হাতে নাতে। বিগত বছরে যেখানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ ষাটে সেই সংখ্যা এখন আশি ছাড়িয়েছে।

স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলেই হয় জন্মদিন পালন। কেন এমন ভাবনা? প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন,পাউনান সিদ্ধেশ্বরী প্রাথমিক স্কুলে মূলত প্রান্তিক এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরাই পড়তে আসে। তাদের মধ্যে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বছর দুয়েক আগে। কারও জন্মদিন যদি বাড়িতে পালিত হয়, তা শুনে অনেক বাচ্চার মধ্যেই দেখা যায় মন খারাপের আবহ। অনেক পরিবারের হয়ত কেক কেটে আড়ম্বরে জন্মদিন পালন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

তাই আমরা ঠিক করি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে, যে মাসে যাদের জন্মদিন থাকবে একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে সেই দিনে সবার জন্মদিন পালন করা হবে। কেক কাটা হবে এবং জন্মদিনে তাদের জন্য উপহার থাকবে। আর অবশ্যই প্রতিদিনের যে মিড ডে মিল, সেই মেনুতে পরিবর্তন হবে। যেমন এদিন যে জন্মদিন পালন হল- তাতে ফ্রাইড রাইস, মুরগির মাংস আনারসের চাটনি পায়েস এবং রসগোল্লা ছিল। 

আর এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে, বাচ্চারা স্কুলমুখী হচ্ছে আগের থেকে অনেক বেশি, তাদের মধ্যে একটা আনন্দের ভাব সবসময়। পড়ুয়ার সংখ্যাও বাড়ছে।
আর স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা।

 

West bengalGovt Primary schoolMid day mealBirthday CelebrationSpecial mealschool drop studenthead masterPolba primary school
