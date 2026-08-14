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এবার 'কন্যা-রত্ন'! লক্ষ লক্ষ ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকবে ১০০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা! কন্যাদের সুরক্ষা শিক্ষা ক্ষমতায়নে...

Kayna Ratna Deposit Scheme: রাজ্যে কন্যাদের সুরক্ষা-শিক্ষা-ক্ষমতায়নে এবার ‘কন্যা রত্ন’! ‘কন্যা রত্ন দিবসে’ রাজ্যে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সব মিলিয়ে কন্যাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪১৮ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে!

Reported ByKamalakshya Bhattacharya Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:26 PM IST
এবার 'কন্যা-রত্ন'! লক্ষ লক্ষ ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকবে ১০০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা! কন্যাদের সুরক্ষা শিক্ষা ক্ষমতায়নে...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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