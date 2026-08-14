এবার 'কন্যা-রত্ন'! লক্ষ লক্ষ ছাত্রীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকবে ১০০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা! কন্যাদের সুরক্ষা শিক্ষা ক্ষমতায়নে...

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যে কন্যাদের সুরক্ষা-শিক্ষা-ক্ষমতায়নে এবার ‘কন্যা রত্ন’! ‘কন্যা রত্ন দিবসে’ রাজ্যে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ‘কন্যা রত্ন’ উদ্যোগে একদিনেই ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠাবে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ছাত্রীকে ১০০০ টাকা করে এবং ১ লক্ষ ২৯ হাজার ছাত্রীকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এদিন কন্যাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪১৮ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে!
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একঝাঁক প্রকল্প
মহিলাদের জন্য চালু হল নতুন ১৮১ হেল্পলাইন নম্বর
কর্মরত মায়েদের সন্তানদের জন্য নতুন ‘PALNA’ ক্রেশ প্রকল্পেরও সূচনা
মূলত অঙ্গনওয়াড়ি-কাম-ক্রেশের মাধ্যমে শিশুদের ডে-কেয়ার, পুষ্টি ও প্রাথমিক মানসিক বিকাশের ব্যবস্থার জন্য এই ক্রেস প্রকল্পে সূচনা।
১৬০০ ছাত্রী
এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রায় ১৬০০ ছাত্রী উপস্থিত আছেন।
বেটি বচাও বেটি পঢ়াও
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি এই 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' (BBBP) প্রকল্পটি সূচনা করেন। ২০১৬ সালের ২৬ আগস্ট ২০১৬ সালের অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেলজয়ী সাক্ষী মালিককে BBBP-র প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও অভিযান একটি সামাজিক প্রচার অভিযান, যার লক্ষ্য কন্যা সন্তানের জন্য কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি তথা সচেতনতা সৃষ্টি। প্রকল্পটির জন্য ১০০ কোটি টাকা (১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রাথমিক তহবিলে প্রদান করা হয়েছিল।
লিঙ্গবৈষম্য, কন্যাভ্রূণ হত্যা নির্মূল
যোজনাটি প্রথম অবস্থায় উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, বিহার ও দিল্লিতে প্রচলনের লক্ষ্য ছিল। ২০০১ সালের লোকগণনার তথ্য অনুযায়ী, ভারতের শিশুর লিঙ্গের অনুপাত (০-৬বছর) প্রতি ১০০০ জন ছেলের বিপরীতে মাত্র ৯৩৩ জন মেয়ে। যা ২০১১ সালে প্রতি ১০০০জন ছেলের বিপরীতে ৯১৮ জন মেয়েতে নিম্নগামী হয়। অন্য দিকে, ২০১২ সালে UNICEFর এক তথ্যে প্রকাশ, লিঙ্গবৈষম্যর অনুপাতের ক্ষেত্রে মোট ১৯৫টি রাষ্ট্রর মধ্যে ভারতে ৪১ তম স্থান অর্জন করেছে। যোজনার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল লিঙ্গ বৈষম্যর অনুপাত হ্রাস করা। এটি, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় দ্বারা যৌথভাবে চালানো একটি জাতীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে সমগ্র দেশের ১০০টি জেলাকে ধরা হয়েছিল, যেসব জেলার লিঙ্গ বৈষম্যতার অনুপাত বেশি। ২০১৪ সালের আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস পালন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কন্যাভ্রূণ হত্যা নির্মূলকরণের জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।
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