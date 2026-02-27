Bengal Weather Update: এবার কি উষ্ণতম দোল? কেননা, ফেব্রুয়ারি শেষ হলেই তো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে চলেছে...

Bengal Weather Update: এবার কি উষ্ণতম দোল? কেননা, ফেব্রুয়ারি শেষ হলেই তো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে চলেছে...
Weather Alert News: ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হলেই ক্রমশ বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। ২ মার্চে একটি নতুন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এসে ঢুকবে। ওদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। বৃহস্পতিবারই পশ্চিম ভারতে এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে।
অয়ন ঘোষাল: ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হলেই ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী দিন ও রাতের পারদ (Increasing Heat)। ২ মার্চ, সোমবার আরও এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা (Westernly Wind) ঢুকবে। এদিকে দোলের (Holi) দিন কলকাতায় তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ৩৫-৩৬ ডিগ্রিতে। উষ্ণতম দোল (Hottest Dolyatra) এবার? মার্চের ৩-৪ তারিখের মধ্যেই কলকাতায় (Hot and Humid Kolkata) পারদ ৩৫ ডিগ্রির ঘর পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।
ফেব্রুয়ারি শেষ হলেই
নিম্নচাপের বৃষ্টির হাত ধরে বাতাসে প্রায় সমস্ত জলীয় বাষ্প শুষে নেওয়ায় রাতে এবং ভোরের দিকে সম্পূর্ণ শুষ্ক আবহাওয়া, শিরশিরানির ভাব। বেলা বাড়লে বর্ধিত তাপমাত্রা এবং বেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের কারণে অস্বস্তি। ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হলেই ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী দিন ও রাতের পারদ।
উষ্ণতম দোল?
রবিবার থেকে ক্রমান্বয়ে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। দিনের তাপমাত্রা রবিবার থেকে বাড়তে-বাড়তে দোলের দিন কলকাতায় পৌঁছতে পারে ৩৫-৩৬ ডিগ্রিতে। উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
আরও এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা
দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। গতকাল পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। ২ মার্চ সোমবার আরও এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে।
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে রাতে ভোরে মনোরম পরিবেশ। সকাল ১০ টা থেকে স্বস্তি গায়েব। বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত রীতিমতো গরমের অনুভূতি। সন্ধ্যার পর আবার কিছুটা সহনীয় পরিস্থিতি। ১ মার্চ থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় রাতের পারদ ২২-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। দিনের পারদ দোলযাত্রার দিনেই কলকাতায় পৌঁছাতে অতিক্রম করতে পারে ৩৫ ডিগ্রি।
উত্তরের পার্বত্য এলাকায়
উত্তরের পার্বত্য এলাকায় সকালের দিকে গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা হালকা বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং জেলায়। শুষ্ক আবহাওয়া পরবর্তী সাতদিন। আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন না হলেও তারপর থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
অগ্নিকুণ্ড কলকাতা
কলকাতায় শুষ্ক আবহাওয়া এবং পশ্চিমি ঝঞ্ঝার জেরে রাতে এবং খুব ভোরে শিরশিরানি ভাব। বেলা বাড়লে পারদ এবং অস্বস্তি ক্রমান্বয়ে বাড়বে। ফেব্রুয়ারির বাকি সময় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। মার্চের শুরুতেই ২০ থেকে বেড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। মার্চের শুরুর দিনেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে যাবে কলকাতায়। মার্চের ৩-৪ তারিখের মধ্যেই সেই পারদ ৩৫ পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
বাকি দেশে
গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল কেরালার পালঘাটে। দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল হিমাচল প্রদেশের উনা ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা, সঙ্গে দু-এক জায়গায় দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা।
