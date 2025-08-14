Independence Day: ১ সেন্টিমিটার টুথপিকে জাতীয় পতাকা! দেশাত্মবোধে নজির, স্বাধীনতা দিবসে চমক বাংলার ছেলের...
Independence Day: কারও কাছে হাতের কাজ শেখেননি। নিজের ইচ্ছেতে নতুন কিছু করার তাগিদে চেষ্টা করে যান।
বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু করার প্রচেষ্টা সঙ্গে জাতীয়তাবোধ। এই অনুপ্রেরণায় টুথপিকের উপর জাতীয় পতাকা বানিয়ে ফেললেন আসানসোলের বরাকরের বাসিন্দা অভিষেক মোদক। জিরো পয়েন্ট এক সেন্টিমিটার টুথপিকে জাতীয় পতাকা এঁকে একপ্রকার নজির গড়লেন।
পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগে কৃষকদের দিল্লি অভিযানের সময় কৃষকদের সমর্থনে চালের উপর জাতীয় পতাকা বানিয়েছেন। জ্বরের ওষুধের উপর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও চকের জগন্নাথও বানিয়েছেন। এমনকি এর আগে পেন্সিলের মধ্যেও জাতীয় পতাকা এঁকেছেন। কিন্তু টুথপিকের মত এত ক্ষুদ্র জিনিসে জাতীয় পতাকা এই প্রথম আঁকলেন! এটি তৈরি করতে ৩০ মিনিটের মতো সময় লেগেছে।
অভিষেক মোদক বলেন, দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন সময় তিনি অনেক কিছু তৈরি করেছেন। আগামীদিনে অভিষেকের ইচ্ছে ভবিষ্যতে এমন কিছু তৈরি করা, যাতে গিনেস বুকে তাঁর নাম ওঠে। তিনি জানান, কারও কাছে তিনি হাতের কাজ শেখেননি। নিজের ইচ্ছেতে নতুন কিছু করার তাগিদে চেষ্টা করেন এবং ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস চালিয়ে যাবেন।
