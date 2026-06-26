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বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে ভারতের দুয়ার! ২৮ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ট্যুরিস্ট ভিসা পরিষেবা

India-Bangladesh Tourist visa: দীর্ঘদিনের খরা কাটিয়ে ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার খবরে দুই দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী বাণিজ্যিক মহলেও এখন চরম ব্যস্ততা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:22 PM IST
বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে ভারতের দুয়ার! ২৮ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ট্যুরিস্ট ভিসা পরিষেবা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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