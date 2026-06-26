/বাংলাদেশিদের জন্য ফের খুলছে ভারতের দুয়ার! ২৮ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ট্যুরিস্ট ভিসা পরিষেবা

প্রদ্যুৎ দাস: ২৮ জুন থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর সম্ভাবনা। এই খবরেই খুশির হাওয়া চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে স্বস্তির খবর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে ভারতীয় ট্যুরিস্ট ভিসা কার্যক্রম পুনরায় শুরু হতে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সাল থেকে পর্যটন ভিসা বন্ধ থাকার পর, নতুন করে এই ভিসা চালুর সিদ্ধান্তে ভারত ও বাংলাদেশের সাধারণ যাত্রী, চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ছোট ব্যবসায়ী এবং মানি এক্সচেঞ্জ বা মুদ্রা বিনিময়কারীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে।
ভোগান্তি কমবে সাধারণ যাত্রীদের
বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক সাধারণ যাত্রী জানান, ভারতে আসার পথেই তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারেন যে বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে ফের ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া শুরু হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভিসা বন্ধ থাকায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসার বাইরে অন্যান্য প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের যাতায়াত প্রায় বন্ধ ছিল। এবার পর্যটন ভিসা চালু হলে সাধারণ মানুষ অনেক সহজে, কম ভোগান্তিতে এবং স্বল্প সময়ে ভারতে যাতায়াত করতে পারবেন।
অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় ছোট ব্যবসায়ীরা
২০২৪ সাল থেকে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ থাকায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত এলাকার অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে পর্যটকদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারত সীমান্তের ছোট ছোট দোকানপাট ও ব্যবসাগুলি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে। সীমান্তের এক স্থানীয় মহিলা দোকানদার তাঁর কষ্টের কথা জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ সময় ব্যবসা বন্ধ থাকায় তাঁদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে তাঁর স্বামী মৃত্য়ুর পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। তবে ২৮ জুন থেকে নতুন করে ভিসা চালু হওয়ার খবরে তিনি নতুন করে বাঁচার আলো দেখছেন এবং ব্যবসা আবার চাঙ্গা হবে বলে আশা করছেন।
চাঙ্গা হবে সীমান্ত বাণিজ্য ও মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা
ভিসা চালুর এই সবুজ সংকেতে সীমান্তের মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী ও পরিবহণ সংস্থাগুচ্ছের মুখে হাসি ফুটেছে। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা বিভিন্ন খবরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে টুরিস্ট ভিসা চালু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে পর্যটকদের যাতায়াত বাড়লে সীমান্ত এলাকার ঝিমিয়ে পড়া ব্যবসা-বাণিজ্য আবার আগের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠবে।
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