West Bengal Assembly Election 2026: ভোট বাংলার বিরাট আপডেট: ওপিনিয়ন পোলের রেজাল্ট আউট, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কার দখলে নবান্ন? দেখুন

Bengal Election 2026: চতুর্থবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে আবার তৃণমূল সরকার না কি পরিবর্তনের ডাক দিয়ে মসনদে বসতে চলেছে প্রথমবার বঙ্গে বিজেপি? কী বলছে জমনত সমীক্ষা?

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 17, 2026, 09:13 PM IST
কে জিতবে তৃণমূল না বিজেপি?

জি ২৩ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বরাবরই ভারতবর্ষের অন্যতম ভাগ্য নির্ণায়ক। বড্ড জটিল জীবন-সংগ্রামের নির্বাচন হয় এখানে। তথ্যের থেকেও নির্বাচনে আবেগ ও অনুভূতির ফ্যাক্টরই বেশি।

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন একদম দোরগোড়ায়। আর ৭ দিন পরেই রাজ্যে ভোট। নাকা চেকিং, সেন্ট্রাল ফোর্স, জওয়ান, সাঁজোয়া গাড়িতে ঢেকে গিয়েছে রাজ্য। ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ-সহ রাঢ়বঙ্গে ভোট আর ২৯ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গে। কী হয় আর কী হয় না এই ঢাক ঢাক গুড় গুড় তত্ত্বে রাজ্য ভাসছে। চতুর্থবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে আবার তৃণমূল সরকার না কি পরিবর্তনের ডাক দিয়ে মসনদে বসতে চলেছে প্রথমবার বঙ্গে বিজেপি? কী বলছে জমনত সমীক্ষা?

সম্প্রতি বিভিন্ন সংস্থার ওপিয়ন পোলের ফলাফলে উঠে এসেছে  চমকপ্রদ তথ্য। যেখানে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) অত্যন্ত সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) অভাবনীয় গ্রাফ শাসক শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। হাই-স্টেক এই রাজনৈতিক যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখলের লড়াই এখন 'ফাইনাল ম্যাচ'।

ব্যবধান সামান্য?

বিভিন্ন জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং সমীক্ষা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের (বা লোকসভা কেন্দ্রের নিরিখে আসন সংখ্যা) লড়াইয়ে কোনও দলই একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। সমীক্ষা বলছে, তৃণমূল কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এলেও তাদের আসন সংখ্যা আগের তুলনায় বেশ খানিকটা কমতে পারে। অন্যদিকে, বিজেপি গত কয়েক বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। ব্যবধান এতটাই কম যে, সামান্য কয়েক শতাংশ ভোটের পরিবর্তন যেকোনো সময় খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

তৃণমূলের দুর্গে কি ফাটল?

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এই নির্বাচন এক কঠিন পরীক্ষা। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে:

দুর্নীতি ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা: নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে রেশন দুর্নীতি— একাধিক ইস্যুতে শাসক দল জেরবার। ভোটারদের একটি অংশ এই 'অ্যান্টি-ইনকম্বেন্সি' বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কারণে বিকল্প খুঁজছে।

নারী ভোটারদের আস্থা: সমীক্ষার একটি ইতিবাচক দিক হলো তৃণমূলের প্রতি মহিলাদের সমর্থন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্পগুলি তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে বড় ভূমিকা পালন করছে।

সংখ্যালঘু ভোট: গ্রামবাংলার বড় অংশের সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের বড় শক্তির জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বিজেপির অভাবনীয় উত্থান

সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপি এখন আর কেবল 'নবাগত' নয়, বরং জেতার মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভোট শতাংশের বৃদ্ধি: জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিজেপির ভোট শেয়ার আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের মেরুকরণ এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির একটি অংশের মধ্যে 'পরিবর্তন'-এর আকাঙ্ক্ষা বিজেপিকে অক্সিজেন দিচ্ছে।

সন্দেশখালি ও স্থানীয় ক্ষোভ: সাম্প্রতিককালে সন্দেশখালির মতো ঘটনাগুলি বিজেপিকে শাসক দলের বিরুদ্ধে বড় অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সমীক্ষায় এর প্রভাব স্পষ্ট।

মোদী ফ্যাক্টর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার বিজেপির এই গ্রাফ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

বাম-কংগ্রেস জোট ও তৃতীয় পক্ষ

এক সময়ের শাসক বামফ্রন্ট এবং দীর্ঘদিনের প্রভাবশালী দল কংগ্রেসের পরিস্থিতি সমীক্ষায় খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। তবে তারা কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিকতাহীন নয়।

ভোট কাটাকুটি: বাম-কংগ্রেস জোট যদি তাদের ভোট শতাংশ কিছুটা বাড়াতে পারে, তবে তা মূলত তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাবে। ফলে পরোক্ষভাবে লাভ হতে পারে বিজেপির।

তরুণ প্রজন্মের ঝোঁক: সমীক্ষায় দেখা গেছে, নতুন প্রজন্মের কিছু ভোটার যারা দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির কথা বলছেন, তারা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বা নতুন বাম নেতাদের প্রতি কিছুটা ইতিবাচক।

শক্তির ভাগাভাগি

সমীক্ষাকে ভৌগোলিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের লড়াইটি মূলত অঞ্চলভেদে বিভক্ত:

উত্তরবঙ্গ: এই অঞ্চলটি বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। চা বাগান এবং জনজাতীয় ভোটারদের সমর্থন বিজেপির পালে হাওয়া দিচ্ছে।

জঙ্গলমহল: গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এখানে ভালো করলেও বিধানসভায় তৃণমূল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমান সমীক্ষায় এখানে দুই দলের মধ্যে সমানে-সমানে টক্কর।

দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতা: এই অঞ্চলটি তৃণমূলের মূল প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে তৃণমূলের আধিপত্য বজায় থাকলেও শহরতলির নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে বিজেপি ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে।

কী কী ফ্যাক্টর নির্ধারণ করবে?

জনমত সমীক্ষার পর্যালোচনায় ৫টি বিষয়কে ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে দেখা হচ্ছে:

১. দুর্নীতি বনাম উন্নয়ন: তৃণমূলের উন্নয়নের খতিয়ান বনাম বিজেপির দুর্নীতির অভিযোগের লড়াই।

২. কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা: সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হলে বিজেপির ভোট বাড়তে পারে।

৩. আঞ্চলিক সমস্যা: সিএএ (CAA) এবং এনআরসি (NRC) ইস্যু সীমান্ত জেলাগুলোতে বড় ভূমিকা পালন করছে।

৪. ধর্মীয় মেরুকরণ: সমীক্ষা বলছে, হিন্দু এবং মুসলিম ভোটারদের মেরুকরণ এবারের নির্বাচনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে।

৫. ফ্লটিং ভোটার: প্রায় ১০-১৫ শতাংশ ভোটার এখনো নিশ্চিত নন তারা কাকে ভোট দেবেন। এই বড় অংশের সমর্থনই শেষ পর্যন্ত জয়ী নির্ধারণ করবে।

শেষ হাসি কে হাসবে?

জনমত সমীক্ষাগুলি কখনোই চূড়ান্ত রায় নয়, তবে এগুলো বাতাসের গতিপ্রকৃতি বুঝিয়ে দেয়। 'Narrow Lead for TMC' বা তৃণমূলের সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকা এবং 'Major Boost for BJP' বা বিজেপির বড় উত্থান এটাই বোঝাচ্ছে যে , এবারের নির্বাচন হতে চলেছে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস নির্বাচন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিজ়মা বনাম মোদী-শাহের সুসংগঠিত ক্যাডার রাজনীতি— এই দ্বৈরথে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শেষ পর্যন্ত কার ওপর আস্থা রাখে, তা সময়ই বলবে। তবে এ কথা নিশ্চিত বলাই যায় যে, ২ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিন পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক পারদ চড়তেই থাকবে। গণতন্ত্রের এই উৎসবে জনমত সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, লড়াই এখন তৃণমূলের 'গড় রক্ষা' আর বিজেপির 'গড় দখলের' যুদ্ধ।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

