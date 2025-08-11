English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs China: ভারতের থেকে প্রতি বছর ৩০০ কোটির আয় করে চিন। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে বড় উদ্যোগ। এবার ইচ্ছাপুর মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরি নিজেরাই তৈরি করছে alloy steel work roll। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 11, 2025, 11:14 AM IST
Ichapur Metal and Steel Factory: আর চিনকে তোয়াক্কা করবে না ভারত! দেশেই তৈরি হবে এবার... আসতে চলেছে বড় বিপ্লব...

বরুণ সেনগুপ্ত: চিনকে টেক্কা দিয়ে ইচ্ছাপুর মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরি নিজেরাই তৈরি করছে alloy steel work roll। আত্মনির্ভরশীল ভারতের প্রতিবছর বাঁচবে ৩০০ কোটি টাকা। ফলে আর চিনের উপর ভরসা করতে হবে না ভারতকে। লাভবান হবে ভারতের প্রতিরক্ষা থেকে সরকারি-বেসরকারি ইস্পাত কারখানা গুলি।

এবার চিনকে টেক্কা দিয়ে ভারতীয় প্রযুক্তিতে ইচ্ছাপুর মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরি তে তৈরী হচ্ছে ALLOY SEETL WORK ROLL। আর চিনের অপেক্ষায় থাকতে হবে না ভারতকে। এই ALLOY স্টিল রোলের জন্য ভারতের থেকে প্রতি বছর চিন ৩০০ কোটি টাকার বাণিজ্য করত। এবার থেকে সেই বাণিজ্য করবে ভারতই। 

এই alloy স্টিল হুইলের মাধ্যমে আয়রন বার পেস্ট করে বড়ো বড়ো আয়রন স্টিল তৈরি করে। আর সেই স্টিল সিট রকেটের খোল, রকেট লঞ্চার এবং সিপ বিল্ডিংতে কাজে লাগানো হয়। এরজন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে বিভিন্ন ভারতের সরকারি-বেসরকারি ইস্পাত কারখানা গুলি চিন থেকে এই alloy স্টিল ওয়ার্ক রোল চিন থেকে আমদানি করতে হত।

ইছাপুর মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরির জেনারেল মেনাজার P.K POTTANAYAK জানাচ্ছেন, ভারত সরকারে আত্মনির্ভর ভারত স্লোগানের এটা তাদের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। শুধু ভারতই নয়, এখন থেকে তারা এই alloy steel work roll  সাড়া বিশ্বের বরাত পেতে পারে তারা। এরফলে যেমন আর্থিক লাভ হবে ভারতের তেমনি কর্মসংস্থানের ও সুযোগ বাড়বে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক-লড়াইয়ে ভারতের পাশে চিন দাঁড়ায়! নাম না করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কড়া নিন্দা করে চিনা রাষ্ট্রদূত। নাম না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 'গুন্ডা' বলে উল্লেখ করে সাফ বললেন, 'গুন্ডামি বন্ধ করো...'। রাশিয়া থেকে তেল কেনায়, ভারত সহ বিভিন্ন দেশের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পরই ভারতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং তার তীব্র সমালোচনা করেন।

Ichapur Metal and Steel FactoryMAKE IN INDIAIndia China rivalryZee 24 Ghantadefence productionlocal manufacturingদেশে তৈরি অস্ত্রইছাপুর ফ্যাক্টরি খবরচিন ভারত সম্পর্কস্বদেশি উদ্যোগ
