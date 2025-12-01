Sonali Khatun Gets Bail: বাংলাদেশে পুশব্যাক করা সোনালিকে দেশে ফেরাতে নির্দেশ, সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা কেন্দ্রের

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sonali Khatun Gets Bail: ওই মামলার শেষ শুনানিতে সোনালি খাতুন-সহ ৬ জনকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 1, 2025, 07:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি। গত ২৬  জুন বাংলাদেশি হিসেবে অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পুশব্যাক করা হয়েছিল বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি খাতুন ও তার আট বছরের ছেলেকে। পাশাপাশি আরও ৫ জনকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সোনালি খাতুন ও তার ৮ বছরের ছেলেকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আর এদিনই সোনালি খাতুন-সহ ৬ জনকে জামিন দিল বাংলাদেশের আদালত। পাঁচ হাজার টাকা বন্ডে জামিন পেয়েছেন সোনালিরা। সোনালিদের দেশে ফেরানো হবে কিনা তা নিয়ে কোনও মন্তব্য় করেননি কেন্দ্রীয় সলিসিটার জেনারেল।

ওই মামলার শেষ শুনানিতে সোনালি খাতুন-সহ ৬ জনকে দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত। তার পরে এই রায়। কিন্তু সেই রায় শুনেও সোনালিদের ফোনার ব্যাপারে আদালতে কিছুই বলল না কেন্দ্র। তিনি আরও সময় চান।

সোমবার আদালতে বিচারপতি বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, সলিসিটার জেনারেলের যে এনিয়ে সহানুভুতি রয়েছে তা তাঁর কাজকর্মে প্রমাণ হয় না। এদিন আবেদনকারীর আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে আদালতে বলেন, সোনালির সঙ্গে তার ৮ বছরের ছেলেকেও মানবিকতার খাতিরে দেশে ফেরানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশের আদালতে সোমবার সোনালিদের জামিন দেওয়া হয়। বাংলাদেশের আদালতের মন্তব্য, নিজেদের দোষে তাঁরা বাংলাদেশে পৌঁছায়নি। সোমবারই তাঁরা জেল থেকে বের হওয়ার কথা। সেখান থেকে তাঁদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

