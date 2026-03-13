English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Train News: ভোটমুখী বাংলায় নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল, দেখে নিন কপাল খুলল কাদের?

Train News: ভোটমুখী বাংলায় নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল, দেখে নিন কপাল খুলল কাদের?

Train News: বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১২২৭ আপ শিয়ালদহ–ব্যারাকপুর লোকাল ট্রেনটি গেদে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 13, 2026, 09:44 AM IST
Train News: ভোটমুখী বাংলায় নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল, দেখে নিন কপাল খুলল কাদের?
-লোকাল ট্রেন

অয়ন ঘোষাল: ভোটমুখী বাংলার জন্য আবারও নতুন লোকাল ট্রেন ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক। এখন তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়া আরও সহজ হয়ে গেল। কারণ, নতুন লোকাল ট্রেন চালানোর কথা ঘোষণা করেছেন পূর্ব রেল। তবে, এই ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়বে না। নতুন ট্রেনটি ছাড়বে শেওড়াফুলি স্টেশন থেকে। ট্রেনটি একবার তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি ফিরে আসবে। তারপর আবার যাত্রী নিয়ে তারকেশ্বর ফিরে যাবে।

Add Zee News as a Preferred Source

পূর্ব রেল দৈনিক যাত্রী সংখ্য়া বৃদ্ধি মোকাবিলা করতেই নতুন ট্রেনের ঘোষণা করেছে। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন তারকেশ্বর এবং শেওড়াফুলির মধ্যে একটি নতুন দৈনিক ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নতুন ট্রেনটি ১৬ মার্চ থেকেই চালু হয়ে যেতে পারে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, নতুন লোকালটি প্রতিদিন শহরতলির যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করবে।

১৬ মার্চ থেকে দৈনিক তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি ইএমইউ লোকাল তারকেশ্বর থেকে সকাল ১০টা ৫ মিনিটে ছাড়বে। ১০টা ৫৩ মিনিটে শেওড়াফুলি পৌঁছাবে। ফিরতি শেওড়াফুলি - তারকেশ্বর লোকাল শেওড়াফুলি থেকে বেলা ১১টা ৪ মিনিটে ছেড়ে যাবে। ১১টা ৫০ মিনিটে তারকেশ্বরে পৌঁছবে। ট্রেনটি দুদিকেই সমস্ত স্টেশনে থামবে।

হাওড়ার পাশাপাশি শিয়ালদহ শাখায় সোমবার থেকে নতুন পরিষেবা চালু হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই শিয়ালদহ–গেদে এবং গেদে–মাঝেরহাট শাখার নিত্যযাত্রীরা ট্রেনের দাবি তুলছিলেন। যাত্রীদের এই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশন তা বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। 

১৬ মার্চ অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে শিয়ালদহ ডিভিশন অস্থায়ী পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে অতিরিক্ত ও সম্প্রসারিত বিশেষ পরিষেবা চালু করবে। এর ফলে হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীর যাতায়াত আরও আরামদায়ক ও সহজ হবে বলে আশাবাদী পূর্ব রেল। 

আরও পড়ুন-রবিবার থেকে ফের বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, ভিজবে উত্তরের এইসব জেলাও

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩১২২৭ আপ শিয়ালদহ–ব্যারাকপুর লোকাল ট্রেনটি গেদে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এটি ৩১৯৩১ আপ শিয়ালদহ–গেদে স্পেশাল হিসাবে শিয়ালদহ থেকে সকাল ৯.‌২৮ মিনিটে ছেড়ে ১২.‌০৭ মিনিটে গেদে পৌঁছাবে।‌ আবার একইভাবে ৩১২২৬ এখন ৩১৯৩০ ডাউন গেদে–শিয়ালদহ স্পেশাল হিসাবে গেদে থেকে সকাল ৮.‌২৬ মিনিটে ছেড়ে সকাল ১০.‌৫৭ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। 

৩১৪৩১ আপ শিয়ালদহ–নৈহাটি লোকাল ট্রেনটির সময় পুনর্নির্ধারণ করে বিকেল ৪.‌৫০ মিনিটে করা হয়েছে। এটিকে গেদে পর্যন্ত বাড়িয়ে ৩১৯৩৩ আপ আপ শিয়ালদহ–গেদে স্পেশাল হিসেবে চালানো হবে। ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে বিকেল ৪.‌৫০ মিনিটে ছেড়ে সন্ধে ৭.‌৩৮ মিনিটে গেদে পৌঁছবে। 

গেদে–মাঝেরহাট সরাসরি যাত্রার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে গেদে–রানাঘাট এবং নৈহাটি–মাঝেরহাট  ট্রেন দুটিকে একত্রিত করে একটি নতুন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। ৩০১৪৪ ডাউন গেদে–মাঝেরহাট স্পেশাল গেদে থেকে বিকেল ৪.‌১৫ মিনিটে ছেড়ে সন্ধে ৭.‌২৮ মিনিটে মাঝেরহাট পৌঁছাবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author
Tags:
Rail NewsTarkeswarLocalGede Local
পরবর্তী
খবর

West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে ফের বৃষ্টিতে নাজেহাল হবে দক্ষিণবঙ্গ, ভিজবে উত্তরের এইসব জেলাও
.

পরবর্তী খবর

Infosys Crisis: ব্রেকফাস্টে বাদ অমলেট, রাঁধলেই চাপ: ইনফোসিসের মতো কোম্পানিও বলে দিল বাড়ি থে...